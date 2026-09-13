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Tàu Iran bị tấn công tại eo biển Hormuz, 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi một tàu thương mại của Iran bị tấn công tại eo biển Hormuz vào sáng 13-9, Hãng thông tấn nhà nước IRIB của Iran đưa tin.

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Eo biển Hormuz

Con tàu bị tấn công ngoài khơi các đảo Hengam và Qeshm phía Nam Iran vào lúc 5h sáng (giờ địa phương), IRIB dẫn lời quan chức huyện Qeshm, ông Hossein Amir Teymouri cho biết.

Ông Hossein cho biết thêm loại đạn được sử dụng vẫn chưa được xác định.

Eo biển Hormuz đã xảy ra nhiều vụ tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại và tàu chiến thời gian qua.

Sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran hôm 28-2, Tehran đã hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu thuyền đi đến hoặc đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 10-9 cho biết lực lượng nước này đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran để đáp trả việc Iran hai lần phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ trong hai ngày trước đó.

Iran cũng đã tấn công 2 tàu của Mỹ cùng 8 tàu chở dầu ở Vịnh và bắn tên lửa vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan để đáp trả.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Tấn công tàu Iran #Eo biển Hormuz #An ninh hàng hải

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