Điều kiện phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi được nhận hỗ trợ tại Hà Nội

ANTD.VN - Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú trên địa bàn TP Hà Nội sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua.

Chính sách áp dụng đối với công dân Việt Nam có đăng ký cư trú (thường trú hoặc tạm trú) hợp pháp trên địa bàn thành phố. Người thụ hưởng cần cung cấp giấy khai sinh của các con cùng các thông tin xác thực cư trú và độ tuổi của người mẹ tại thời điểm sinh con thứ hai.

Bên cạnh chính sách khuyến khích sinh con, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đôi cho nam, nữ cư trú tại Hà Nội khi thực hiện tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các cơ sở y tế đủ điều kiện.

Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. Chính sách nhằm chủ động ứng phó với tình trạng mức sinh giảm, góp phần nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.