Truyền thông quốc tế ấn tượng về Đội cứu hộ của Việt Nam hỗ trợ Venezuela sau thảm họa động đất

ANTD.VN - Trận động đất kép 7,2 và 7,5 độ richter ngày 24-6-2026 tại Venezuela đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, hơn 10.500 người bị thương và khoảng 50.000 người mất tích. Trong bối cảnh hơn 30 nước cử lực lượng cứu hộ quốc tế, đoàn 124 chiến sĩ Quân đội và Công an Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nhấn được truyền thông nước ngoài ghi nhận.

Hình ảnh các nhân viên cứu hộ Việt Nam tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân trong đống đổ nát được đăng tải trên bài báo của Asianews



ABC Color Paraquay là một trong những báo nước ngoài đầu tiên đưa tin về đội cứu hộ Việt Nam hỗ trợ tại Venezuela. Bài báo tập trung vào chiến dịch cứu hộ hơn 30 giờ tại Catia La Mar, bang La Guaira để giải cứu ông Hernan Gil bị vùi lấp 6 ngày trong hầm tòa nhà.

Bài báo nêu rõ, vợ nạn nhân, bà Gusbimar Gonzalez, trực tiếp bày tỏ hy vọng nhờ các đội cứu hộ quốc tế trong đó có Việt Nam cứu giúp chồng mình.

ABC Color nói rằng Việt Nam là một trong những đội cứu hộ đầu tiên trong danh sách các lực lượng tuyến đầu tại "zona cero" - khu vực tâm chấn nặng nhất của Venezuela.

Trang mạng Asia news network ngày 3-7 đưa tin "Lực lượng cứu hộ Việt Nam tìm thấy 11 thi thể từ đống đổ nát sau trận động đất ở Venezuela".

Bài báo cho biết, các hoạt động cứu hộ, y tế và hỗ trợ nhân đạo từ Việt Nam đang giúp Venezuela ứng phó với hậu quả của trận động đất.

Bài báo đồng thời đăng kèm ảnh các nhân viên cứu hộ Việt Nam tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân trong đống đổ nát.

Hình ảnh các nhân viên cứu hộ Việt Nam trao đổi thông tin với đội cứu hộ quốc tế đăng trên Asianews

Bài báo nêu rõ, trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, lực lượng liên hợp quân đội - công an Việt Nam đã tìm thấy 11 thi thể từ đống đổ nát sau động đất ở Playa Grande, thuộc bang La Guaira, Venezuela, vào ngày 30-6 (giờ địa phương), sau khi xác định được vị trí các nạn nhân được cho là bị mắc kẹt.

Các đội cũng đã mở thêm một trạm cứu trợ dã chiến, điều trị cho 26 người dân.

Vào ngày 29 và 30-6, phái đoàn đã bàn giao hàng cứu trợ cho Venezuela, bao gồm 35 tấn lương thực khô, 60 bộ dụng cụ y tế, hai tấn thịt hộp, bốn máy phát điện, 500 lều, 10 lều trú ẩn và 50.000 cuộn băng y tế.

Bài báo tường thuật cụ thể, sau khi đến Venezuela vào ngày 29-6, đội ngũ 124 thành viên đội Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực địa để xác định kế hoạch hoạt động.

Vào chiều 30-6 (giờ địa phương), đội cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên bị vùi sâu trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập.

Sáng hôm đó, sau khi hoàn thành khảo sát hiện trường và ổn định chỗ ở trong ngày đầu tiên tại Venezuela, nhóm đã lên đường tập trung tìm kiếm tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Playa Grande.

Khu vực tìm kiếm bao phủ một vùng rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Nhóm tìm kiếm đã tiến hành tìm kiếm trong một tòa nhà chung cư 9 tầng gần như bị sập hoàn toàn.

Người dân cho biết khoảng 15 người vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hiện trường rất phức tạp, có nguy cơ sụp đổ thứ cấp cao, khiến việc tiếp cận các vị trí của nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Asianews đăng tải hình ảnh Lực lượng cứu hộ Việt Nam đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Đến cuối buổi chiều, nhóm cứu hộ đã xác định được vị trí chính xác và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, sau đó bàn giao cho chính quyền Venezuela.

Trag mạng Socialistchina.org của Trung Quốc có bài viết "Việt Nam triển khai đội cứu trợ đến Venezuela sau động đất".

Bài báo nêu, Việt Nam đã quyết định triển khai một đội cứu trợ nhân đạo và thiên tai đến Venezuela để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận động đất tàn phá quốc gia Nam Mỹ này.

Việc triển khai này diễn ra sau hai trận động đất chết người gây thương vong nặng nề và thiệt hại trên diện rộng ở Venezuela. Để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ, Việt Nam đã thành lập một phái bộ viện trợ nhân đạo gồm các cán bộ chỉ huy, đơn vị tìm kiếm cứu nạn công binh, nhân viên y tế và một đơn vị chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn.

Trong chiến dịch này, lực lượng Việt Nam sẽ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới các công trình đổ sập, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người sống sót và thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo khác nhằm giúp chính quyền Venezuela và cộng đồng địa phương khắc phục hậu quả thảm họa.

Công tác chuẩn bị hậu cần cũng đã hoàn tất. Hàng cứu trợ, bao gồm thực phẩm, nước uống, thuốc men và thiết bị, đã được tập hợp, kiểm tra và đóng gói.

Công ty cổ phần số 22 đã huy động nhân lực làm việc suốt ngày đêm, sản xuất 50 tấn thanh lương thực nén, 3 tấn thịt hộp và 3.000 lít nước sạch cho chiến dịch cứu trợ. Số hàng viện trợ này đã được Lữ đoàn 971 vận chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài để bốc xếp và vận chuyển đến Venezuela theo đúng kế hoạch.

Chuyến hàng cứu trợ không chỉ mang theo những nhu yếu phẩm thiết yếu mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và thiện chí của người dân Việt Nam đối với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Việt Nam đã cử các đội tìm kiếm và cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023 và Myanmar vào năm 2025.