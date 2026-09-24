Truy tìm người liên quan vụ việc

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ việc Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra ngày 08/06/2026 tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Bị hại là Đ. G. L sinh năm 2012 trú tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng cao khoảng 156 cm, mắt đen, người dáng vóc gầy.

Trước khi xảy ra vụ án ngày 08/6/2026 thì L tự bỏ nhà đi, làm nhân viên rót bia tại các quán Karaoke trên địa bàn TP Hà Nội. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình L tìm được và đã về nhà. Nhưng về nhà được 1 thời gian ngắn thì L lại tiếp tục bỏ nhà đi, hiện không liên lạc được với L và không biết L làm gì, ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT thông báo ai biết thông tin Đ.G. L ở đâu liên hệ ngay cho đồng chí Đại úy Trần Mạnh Cường, ĐỘi 5- Phòng CSHS - CATP; SĐT 0977893386