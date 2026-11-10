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Trực tiếp: Họp báo công bố lịch trình chính thức cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027"

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Thanh Nga

ANTD.VN - Chiều 10/11/2027, tại Làng Văn hóa & Ẩm thực Nắng Sông Hồng (Hà Nội), Phan Oanh Media tổ chức họp báo công bố lịch trình chính thức cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027", với sự đồng hành của An ninh Thủ đô trong vai trò Nhà bảo trợ truyền thông chính thức. Tiếp nối thành công từ các đấu trường nhan sắc uy tín như Mrs Grand Vietnam, Mrs Earth Vietnam và Miss Multicultural World 2026, Phan Oanh Media kỳ vọng cuộc thi năm 2027 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

\"Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027"

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