Mỹ phê duyệt bán trực thăng UH-60M Black Hawk cho Áo trong thương vụ quân sự lớn

ANTD.VN - Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 12 trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk cùng nhiều trang thiết bị liên quan cho Áo theo chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài. Thương vụ được đánh giá sẽ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến và ứng phó khẩn cấp của quân đội Áo.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán 12 trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk cho Áo theo chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS). Tổng giá trị gói mua sắm được ước tính lên tới 1,5 tỷ USD.

Theo thông báo, ngoài 12 trực thăng mới, gói mua sắm còn bao gồm động cơ dự phòng, hệ thống liên lạc, thiết bị dẫn đường, phụ tùng thay thế, trang thiết bị hỗ trợ mặt đất, huấn luyện, bảo dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan.

Mỹ cho rằng thương vụ này phù hợp với lợi ích an ninh và chính sách đối ngoại của Washington, đồng thời giúp tăng cường năng lực phòng thủ của một quốc gia đối tác tại châu Âu.

Đối với Áo, việc bổ sung trực thăng UH-60M Black Hawk là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội dài hạn. Quốc gia này hiện đang vận hành 9 trực thăng S-70A Black Hawk đời cũ và đang từng bước thay thế bằng phiên bản UH-60M hiện đại hơn.

Trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk là phiên bản tiên tiến nhất trong dòng Black Hawk do Sikorsky phát triển. Máy bay được trang bị buồng lái kỹ thuật số, động cơ mạnh hơn, hệ thống điều khiển bay hiện đại và khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Dòng trực thăng UH-60M có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận tải quân sự, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán y tế, hỗ trợ nhân đạo và tác chiến đặc biệt.

Trước đó, Áo đã thúc đẩy kế hoạch mua UH-60M nhằm tăng cường khả năng phản ứng trước thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ và tham gia các chiến dịch quốc tế. Chiếc UH-60M đầu tiên dành cho Áo đã được chuyển tới quân đội Mỹ để hoàn tất quá trình lắp đặt thiết bị quân sự và chứng nhận trước khi bàn giao chính thức.

Thương vụ mới tiếp tục cho thấy nhu cầu lớn đối với dòng trực thăng Black Hawk trên thị trường quốc tế. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia châu Âu đã lựa chọn UH-60M để hiện đại hóa lực lượng trực thăng quân sự nhờ khả năng tác chiến đa nhiệm cùng độ tin cậy đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ hoạt động.