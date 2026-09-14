Triều Tiên tập trận phô diễn hỏa lực tên lửa, pháo binh và UAV

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 14-9 thông báo đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn, huy động tên lửa, pháo binh và thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tiến công bằng hỏa lực tập trung.

Màn hình chiếu ảnh tư liệu về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong một chương trình tin tức tại ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12-9-2026

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc diễn tập diễn ra ngày 12-9 với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa.

Các khí tài được triển khai gồm UAV tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn.

KCNA cho biết hoạt động nhằm giúp các đơn vị làm quen quy trình vận hành hệ thống kiểm soát hỏa lực tích hợp.

Sau khi quan sát cuộc diễn tập, Nguyên soái Pak Jong Chon tuyên bố các khí tài đã thể hiện “sức hủy diệt lớn của hỏa lực tập trung”.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía Đông Triều Tiên sáng 12-9. Mỗi tên lửa bay khoảng 250 km về phía vùng biển phía Đông.

Cuộc diễn tập diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung ba bên. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong khoảng 3 tuần.