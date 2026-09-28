Trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1.800 học sinh trung học cơ sở

ANTD.VN - Sáng 28/9, Công an phường Phú Lương, phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Công an TP Hà Nội) tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 1850 học sinh cùng cán bộ, giáo viên Trường THCS Phú Lương.

Hoạt động bám sát chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, nâng cao nhận thức, giúp các em học sinh nhận diện sớm các nguy cơ rủi ro và từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện đến trường.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 10, CATP Hà Nội truyền đạt các quy tắc giao thông đường bộ cho hơn 1800 học sinh trường THCS Phú Lương

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 10 và Công an phường Phú Lương đã trực tiếp trao đổi, truyền đạt các quy tắc giao thông đường bộ phù hợp với lứa tuổi THCS. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn kỹ năng đi bộ, điều khiển xe đạp, xe máy điện an toàn; cách nhận biết hệ thống biển báo hiệu cơ bản và tuân thủ quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn...

Các em học sinh được trực tiếp tương tác, trả lời các câu hỏi về an toàn giao thông

Thông qua việc phân tích các tình huống vi phạm và nguyên nhân dẫn đến va chạm giao thông thực tế, lực lượng chức năng giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức và chủ động phòng tránh rủi ro.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an cũng đặt ra yêu cầu đối với Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Lương trong việc tiếp tục duy trì phối hợp, lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các tiết học ngoại khóa thường xuyên.

Trong thời gian tới, Công an phường Phú Lương sẽ tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tại khu vực cổng trường học vào các khung giờ cao điểm; đồng thời phối hợp xuyên suốt với nhà trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh cố tình vi phạm, qua đó xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, nề nếp.