ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức.

Công chức thay đổi vị trí việc làm sẽ được xếp lương tương ứng

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BNV hướng dẫn cách xếp lương đối với công chức khi thay đổi vị trí việc làm.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức được chia thành các trường hợp cụ thể, căn cứ vào mối tương quan giữa thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch mới và ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ.

Trong đó, xếp lương đối với trường hợp công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ.

Với nhóm này, Bộ Nội vụ nêu 3 trường hợp cụ thể. Đầu tiên là người chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, với trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Thứ ba, người có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ.

Đối với công chức được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch đang giữ do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian nâng bậc lương được xác định theo từng nhóm ngạch.

Thông tư số 32/2026/TT-BNV cũng đề cập trường hợp công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Theo đó, công chức được xếp lương theo quy định đối với vị trí việc làm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng hệ số lương, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, đang hưởng trước khi thay đổi vị trí việc làm.

Tuy nhiên, hệ số chênh lệch bảo lưu này chỉ được hưởng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực.