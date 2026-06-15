Giá dầu giảm mạnh sau thông tin Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

ANTD.VN - Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận ngừng chiến và nối lại giao thông qua eo biển Hormuz.

Giá dầu giảm hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp vào thứ hai 15-6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran đồng loạt xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng chiến và nối lại giao thông qua eo biển Hormuz.

Dầu Brent giao kỳ hạn giảm 3,51 USD, tương đương 4,02%, xuống 83,82 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 3,93 USD, tương đương 4,63%, về 80,95 USD/thùng.

Như vậy chỉ trong 3 phiên cuối tuần, Brent đã giảm tổng cộng hơn 11% từ vùng 94 USD, còn WTI mất gần 12% từ mốc 92 USD.

Trước đó, ngày 13-6, dầu Brent đã giảm 3,4% và WTI giảm 3,2% khi thị trường đón tin đàm phán hòa bình (MoU) giữa Iran và Mỹ có tiến triển.

Thỏa thuận hòa bình nếu được ký sẽ dỡ phong tỏa, mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch chiếm 20-30% lượng dầu thô toàn cầu mỗi ngày. Khi rủi ro gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt, giá dầu lập tức quay đầu.

Tối muộn 14-6, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội: “Một thỏa thuận với Iran đã hoàn tất”.

Tối cùng ngày Tehran khẳng định bản ghi nhớ với Mỹ đã được hoàn tất và dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 20-6 tới.

Theo tiết lộ từ thành viên Quốc hội Iran, MoU sẽ bao gồm điều khoản mở lại Hormuz, Mỹ dỡ phong tỏa hải quân và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Iran cam kết pha loãng uranium làm giàu cao ngay trên lãnh thổ.

​