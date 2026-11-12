Phó Tổng thống Indonesia Gibran từ chức giữa sức ép yêu cầu luận tội

ANTD.VN - Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka ngày 12-11 đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Prabowo Subianto và Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR), chấm dứt hơn hai năm tại nhiệm giữa lúc tranh cãi về tư cách ứng cử ngày càng gia tăng.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (bên trái) và ông Gibran phát biểu trước báo giới sau khi ông Gibran từ chức

Ông Gibran, 39 tuổi, là con trai cả của cựu Tổng thống Joko Widodo và là nhân tố quan trọng trong chiến thắng của liên danh Prabowo - Gibran tại cuộc bầu cử năm 2024.

Việc ông Gibran từ chức diễn ra sau các phán quyết của Tòa án Tối cao và Tòa án Hiến pháp Indonesia liên quan đến hồ sơ học vấn được ông sử dụng trong quá trình tranh cử.

Các phán quyết này đã làm dấy lên nghi vấn về việc liệu ông có đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử theo quy định của luật bầu cử hay không.

Sức ép chính trị gia tăng khi ngày 11-11, 120 nghị sĩ thuộc 8 chính đảng đã gửi kiến nghị yêu cầu xem xét luận tội ông Gibran.

Theo quy định của Indonesia, kiến nghị này có thể dẫn tới việc thành lập một ủy ban đặc biệt của Quốc hội để xem xét liệu có căn cứ xác định Phó Tổng thống vi phạm Hiến pháp hay không.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Indonesia, ông Gibran đã đề cập ý định từ chức với Tổng thống Prabowo từ ngày 10-11 nhằm tránh kéo dài tranh cãi chính trị và ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ.

Theo Hiến pháp Indonesia, việc khuyết chức phó tổng thống không dẫn tới bầu cử mới. Tổng thống Prabowo sẽ đề cử hai ứng viên và Hội đồng Hiệp thương Nhân dân sẽ lựa chọn người thay thế trong vòng 60 ngày.