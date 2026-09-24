Tổ chức bữa ăn bán trú: “Tiền kiểm là chính chứ không phải hậu kiểm”

ANTD.VN - Nhấn mạnh khâu tiền kiểm, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng nếu chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào học sinh thì sẽ hết sức nguy hiểm và cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai.

Hà Nội đang quản lý bữa ăn bán trú theo chuỗi khép kín

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng vừa có buổi làm việc với ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027, trong đó,

Thứ trưởng lưu ý ngành Giáo dục Thủ đô một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay.

Liên quan đến bữa ăn bán trú, Thứ trưởng nhấn mạnh “tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm”.

Trước hết, các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phải có sự phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện. “Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai”, Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu tăng cường tiền kiểm suất ăn bán trú

Về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục, Thứ trưởng Thường trực cho rằng, các địa phương đã triển khai rất quyết liệt, nhanh chóng. Tuy nhiên, việc hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc một nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn là phải có hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác quản lí và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện cho đội ngũ quản lí tiếp tục công tác.

Đối với triển khai dạy, học trong các nhà trường, không để buông lỏng công tác quản lí và không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, Thứ trưởng yêu cầu ngành Giáo dục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học, phải có những giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, trong đó có việc cập nhật học bạ số, văn bằng số và triển khai cơ sở dữ liệu.

Hiện việc tổ chức bán trú của Hà Nội được quản lí theo chuỗi từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình và nhà cung cấp, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu, công khai thực đơn - định lượng - mức thu đến kiểm tra, giám sát và xử lí vi phạm.