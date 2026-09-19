Kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại trường học

Đoàn công tác phường Tây Hồ kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại trường trên địa bàn

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, làm Trưởng đoàn.

Tại các trường học, qua kiểm tra thực tế quy trình tổ chức bữa ăn, từ tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất ăn đến lưu mẫu thức ăn; kiểm tra điều kiện vệ sinh khu vực bếp, phòng ăn và đối chiếu hồ sơ về nguồn gốc thực phẩm, quy trình kiểm thực ba bước, dữ liệu trên hệ thống HanoiCheck.

Qua đó ghi nhận nhà trường chủ động tổ chức bữa ăn bán trú tương đối khoa học, quan tâm đến an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và việc chăm sóc học sinh trong giờ ăn. Đoàn đề nghị nhà trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu, thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định, công khai thực đơn và lắng nghe ý kiến của cha mẹ học sinh.

Việc tham gia kiểm tra liên ngành là một phần trách nhiệm của Công an phường Tây Hồ trong phối hợp bảo đảm môi trường học đường an toàn. Gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và nhà trường, quan tâm những vấn đề thiết thực liên quan đến sức khỏe, sự an toàn của học sinh.