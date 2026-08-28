Tình tiết mới vụ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ mang súng tới sân golf của ông Trump

ANTD.VN - Một thẩm phán Mỹ đã tạm đình chỉ thủ tục tố tụng hình sự đối với cựu lính thủy đánh bộ bị bắt tại sân golf của Tổng thống Donald Trump ở khu vực Los Angeles sau khi phát hiện súng, đạn cùng nhiều tài liệu trong xe của người này.

Lối vào Câu lạc bộ Golf quốc gia Trump Los Angeles

Ngày 27-8, Thẩm phán John Lonergan Jr. của hạt Los Angeles quyết định chuyển Jeanine John Taele, 38 tuổi, tới tòa án chuyên trách về sức khỏe tâm thần ở Hollywood sau khi kết quả đánh giá trước xét xử cho thấy người này có thể không đủ năng lực tinh thần để tham gia phiên tòa.

Taele bị bắt ngày 5-8 tại Câu lạc bộ Golf quốc gia Trump Los Angeles ở Rancho Palos Verdes, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến tham dự một bữa tối của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Trước khi bị bắt, Taele được phát hiện đeo tai nghe và chụp ảnh sân golf. Khám xét chiếc xe bán tải của người này tại bãi đỗ xe, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn 9mm đã nạp đạn, ống nhòm và một phù hiệu ghi “nhân viên bảo vệ an ninh”.

Toàn cảnh sân golf

Các nhà điều tra còn thu giữ khoảng 200 trang tài liệu do Taele viết, trong đó có lịch trình của Đệ nhất phu nhân Melania Trump và các thành viên Cơ quan Mật vụ Mỹ, cùng những danh sách chi tiết về cách sinh tồn trong tình trạng tách biệt khỏi xã hội.

Thẩm phán Lonergan cho rằng những tình tiết của vụ việc “đáng báo động”, đặc biệt trong bối cảnh bạo lực và căng thẳng chính trị tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, ông không cho biết các tài liệu thu giữ có thể hiện động cơ chính trị hoặc ý thức hệ cụ thể hay không.

Taele bị truy tố một số tội danh, trong đó có sở hữu súng trường hoặc súng săn nòng ngắn, tiếp nhận hộp tiếp đạn sức chứa lớn và mang súng giấu kín trong xe.

Thẩm phán chưa cho phép Taele được bảo lãnh. Người này sẽ tiếp tục bị giam cho đến phiên điều trần tại Tòa án Sức khỏe tâm thần Hollywood vào ngày 9-9.

Taele từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan trong giai đoạn 2008-2016 và được trao nhiều huân, huy chương.

Luật sư của Taele cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận về động cơ của thân chủ vào thời điểm xuất hiện tại sân golf của ông Trump.