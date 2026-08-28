Sân bay Anh bị tấn công mạng quy mô lớn, 8,7 triệu dữ liệu khách hàng bị đánh cắp

ANTD.VN - Dữ liệu cá nhân của khoảng 8,7 triệu khách hàng đã bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống của 3 sân bay lớn tại Anh.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu 8,7 triệu khách hàng tại 3 sân bay lớn ở Anh

Manchester Airports Group (MAG) ngày 27-8 cho biết vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến các sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands do tập đoàn này vận hành.

Theo MAG, dữ liệu của khoảng 8,7 triệu khách hàng đã bị xâm phạm, bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu chính.

Những thông tin bị đánh cắp liên quan đến khách hàng từng đặt chỗ đỗ xe, sử dụng phòng chờ, dịch vụ Fast Track hoặc đăng ký Wifi tại sân bay.

Vụ tấn công xảy ra vào cuối tuần qua và được MAG phát hiện ngày 25-8. Tập đoàn cho biết thủ phạm là một “bên thứ ba không được phép”, nhưng chưa công bố thêm thông tin về danh tính hoặc phương thức tấn công.

Thông tin ngân hàng và dữ liệu thanh toán của khách hàng không bị ảnh hưởng.

MAG khẳng định sự cố không gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay. Các chuyến bay vẫn diễn ra bình thường và không có thời điểm nào an toàn hành khách hoặc an ninh hàng không bị đe dọa.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, MAG cho biết đã kiểm soát nguy cơ, phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ khách hàng cũng như hệ thống công nghệ của tập đoàn.

Vụ việc xảy ra sau một loạt cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào các doanh nghiệp Anh trong thời gian gần đây. Những mục tiêu từng bị tấn công bao gồm hãng sản xuất ô tô Jaguar Land Rover và các tập đoàn bán lẻ Marks & Spencer, Harrods và Co-op.