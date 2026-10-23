ANTD.VN - Chiến đấu cơ Su-30SM của Nga rơi trong chuyến bay huấn luyện tại Kaliningrad, khiến 2 phi công bị thương, theo truyền thông địa phương. Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tổ bay không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10 thông báo một tiêm kích Su-30 bị rơi trong chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch tại vùng Kaliningrad. Tổ bay đã phóng ghế thoát hiểm và được lực lượng tìm kiếm cứu nạn sơ tán an toàn.

Theo cơ quan này, máy bay không mang theo đạn dược và rơi xuống khu vực không có người ở. Nguyên nhân tai nạn chưa được công bố.

Video do truyền thông Nga đăng tải cho thấy một vụ nổ lớn cùng cột khói bốc cao tại hiện trường. Một đoạn video khác cho thấy chiếc Su-30 dường như rơi gần một nghĩa trang, nơi có một số người mặc quân phục xuất hiện. Khu vực này được xác định nằm phía đông căn cứ Chernyakhovsk của Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga.

Đài REN TV dẫn nguồn tin cho biết máy bay gặp nạn là phiên bản Su-30SM, rơi tại huyện Chernyakhovsky, giữa 2 khu dân cư Timofeyevka và Zelyony Bor. Theo nguồn tin này, 2 phi công bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Tiêm kích Su-30SM Nga rơi, phát nổ dữ dội ở Kaliningrad

Vụ việc xảy ra gần một tháng sau khi oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 gặp nạn tại tỉnh Amur, vùng Viễn Đông Nga, trong chuyến bay huấn luyện, khiến 6 thành viên tổ bay thiệt mạng.

Tiêm kích Su-30 được Nga phát triển từ đầu thập niên 1990, ban đầu chủ yếu phục vụ thị trường xuất khẩu. Phiên bản Su-30SM được quân đội Nga đưa vào biên chế từ năm 2013 và hiện là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của nước này.

Đến năm 2019, hơn 630 máy bay thuộc dòng Su-30 đã được xuất xưởng. Không quân và không quân hải quân Nga được cho là đang vận hành khoảng 130-150 chiếc Su-30SM cùng phiên bản nâng cấp Su-30SM2.