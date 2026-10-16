Ukraine tuyên bố tập kích sân bay Nga, đánh trúng 6 tiêm kích bom Su-34

ANTD.VN - Hải quân Ukraine tuyên bố sử dụng tên lửa Neptune tập kích sân bay quân sự Borisoglebsk, khẳng định 4 tiêm kích bom Su-34 bị phá hủy và 2 chiếc khác trúng đòn, trong khi phía Nga chưa xác nhận thiệt hại.

Hải quân Ukraine ngày 15/10 thông báo đã sử dụng tên lửa chống hạm phóng từ bờ Neptune để tập kích sân bay quân sự Borisoglebsk, tỉnh Voronezh của Nga, trong đêm 14/10. Lực lượng này cho biết vụ tấn công gây ra các vụ nổ thứ cấp và hỏa hoạn tại căn cứ.

Ban đầu, Hải quân Ukraine tuyên bố phá hủy 6 tiêm kích bom Su-34 cùng thiết bị kỹ thuật hỗ trợ. Tuy nhiên, thông báo sau đó được điều chỉnh thành đánh trúng 6 máy bay, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được xác minh.

Hình ảnh sân bay nơi chiến đấu cơ Su-34 trú đóng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã sử dụng phiên bản tăng tầm của tên lửa Neptune trong cuộc tập kích. Ông tuyên bố 4 tiêm kích bom Su-34 bị phá hủy, 2 chiếc khác bị đánh trúng. Theo ông Zelensky, các máy bay này đã được trang bị vũ khí và sẵn sàng xuất kích.

Hình ảnh sân bay nơi chiến đấu cơ Su-34 trú đóng

Hình ảnh vệ tinh do ông Zelensky công bố cho thấy dấu vết hư hại tại một khu vực đỗ máy bay ở sân bay Borisoglebsk. Một số vật thể trong ảnh được cho là xác máy bay Su-34. Tài khoản AMK Mapping, chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, cũng công bố hình ảnh vụ nổ và đám cháy tại khu vực được xác định là căn cứ này. Dựa trên dữ liệu vệ tinh do nhóm AviVector cung cấp, AMK Mapping nhận định 3 chiếc Su-34 có thể đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, tài khoản Fighter Bomber, được cho là do một phi công tiêm kích Nga điều hành, xác nhận căn cứ bị tấn công nhưng bác bỏ thông tin Ukraine phá hủy 6 máy bay. Tài khoản này cho biết không có thương vong trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Têm kích bom Su-34

Sân bay Borisoglebsk là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Hàng không 783 và một số đơn vị thuộc Sư đoàn Không quân Hỗn hợp số 105 của Nga. Các đơn vị này vận hành những dòng máy bay như Su-34, Su-35 và Su-30SM. Truyền thông Ukraine cho biết căn cứ chủ yếu đóng vai trò điểm trung chuyển để máy bay tiếp nhiên liệu, nhận đạn dược trước khi thực hiện nhiệm vụ tập kích.

Tiêm kích bom Su-34 được phát triển từ thời Liên Xô, bắt đầu sản xuất hàng loạt năm 2004 và được đưa vào biên chế không quân Nga năm 2014. Máy bay chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom và tên lửa dẫn đường, đồng thời có khả năng sử dụng tên lửa đối không. Phiên bản Su-34M được nâng cấp hệ thống điều khiển, radar, thiết bị ngắm và liên lạc.

Têm kích bom Su-34

Trong chiến sự Ukraine, Su-34 thường mang bom lượn tích hợp bộ dẫn đường UMPK và tên lửa chiến thuật Kh-38 để tập kích các mục tiêu dọc phòng tuyến. Theo số liệu được dẫn trong bài viết gốc, đến hết năm 2025, nhà máy hàng không Novosibirsk đã xuất xưởng 212 chiếc Su-34, bao gồm nguyên mẫu và các máy bay tiền sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, Oryx ước tính ít nhất 43 chiếc Su-34 của Nga đã bị phá hủy kể từ khi xung đột bùng phát.