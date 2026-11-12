Ngoại trưởng Mỹ - Trung Quốc điện đàm trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm trước khả năng lãnh đạo hai nước gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Nguồn: SCMP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Ngoại trưởng Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 11-11. Theo đó, hai bên đã thảo luận sâu về các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước. Bộ đánh giá cuộc điện đàm diễn ra theo hướng tích cực và mang tính xây dựng.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc duy trì chính sách ổn định và nhất quán đối với Mỹ. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Washington để xử lý thỏa đáng những bất đồng và các vấn đề nhạy cảm.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đề cập đến Hội nghị Cấp cao APEC, dự kiến khai mạc vào thứ Tư tuần tới tại Thâm Quyến, và hội nghị Nhóm G20 tại Mỹ vào tháng tới.

Ông Vương Nghị được cho là đã bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong nỗ lực từng bước tạo lập mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Vương Nghị và ông Rubio được công bố kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ tuần trước, trong đó đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề.

Giới quan sát cho rằng các Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã thu xếp để lãnh đạo hai nước hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao APEC.