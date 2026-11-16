150 sản phẩm được tôn vinh "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2026

ANTD.VN - Tối 15-11, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026”.

Chương trình ghi nhận 150 sản phẩm, dịch vụ của 133 doanh nghiệp, góp phần khẳng định uy tín, chất lượng hàng Việt, đồng thời thúc đẩy kết nối sản xuất, phân phối và tiêu dùng trong nước.

Tham dự buổi lễ có ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng…

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

Lễ tôn vinh năm nay được tổ chức trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước; đồng thời tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng thương hiệu Việt.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026.

Niềm tin của người tiêu dùng không chỉ được hình thành từ chất lượng sản phẩm ổn định mà còn dựa trên nguồn gốc xuất xứ minh bạch, giá cả hợp lý, dịch vụ tận tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp. Mỗi lựa chọn đối với một sản phẩm Việt có uy tín cũng là sự đồng hành, ủng hộ những người lao động, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế trong nước.

Để cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả, bà Bùi Huyền Mai đề nghị các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và đơn vị phân phối tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các làng nghề. Những sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn, tôn vinh cần tiếp tục được giới thiệu, quảng bá trong hệ thống phân phối truyền thống cũng như trên các nền tảng số, tạo điều kiện mở rộng thị trường và tiếp cận nhiều nhóm khách hàng.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 2 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026.

“Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần tiếp tục lấy chất lượng và chữ tín làm nền tảng phát triển; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, minh bạch thông tin về nguồn gốc xuất xứ, thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, doanh nghiệp cần coi mỗi phản hồi của khách hàng là cơ hội để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng sức cạnh tranh trên thị trường”, bà Bùi Huyền Mai nói.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận tôn vinh Top 1 với 25 sản phẩm, dịch vụ; Top 2 với 35 sản phẩm, dịch vụ; Top 3 với 40 sản phẩm, dịch vụ; Top 4 với 50 sản phẩm dịch vụ.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026.

Các sản phẩm vinh danh năm nay trải dài trên nhiều ngành hàng cốt lõi như: Hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch...

Danh hiệu này là minh chứng rõ nhất cho chất lượng, uy tín và sự sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp Việt trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026.

Thông qua chương trình, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò kết nối sản xuất với thị trường, kết nối doanh nghiệp Thủ đô với các địa phương; đồng thời thúc đẩy xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, bền vững. Việc nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và giữ chữ tín với khách hàng sẽ là nền tảng để hàng Việt củng cố vị thế, chinh phục người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.