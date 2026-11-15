Chính phủ hợp nhất 4 Ban chỉ đạo về các công trình, dự án trọng điểm thành 1

ANTD.VN - Chính phủ đã quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 4 Ban chỉ đạo về các công trình, dự án quan trọng quốc gia…

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (Ảnh: Phạm Hùng)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2206/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Quyết định nêu rõ, tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân và kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; chỉ đạo, phối hợp để đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện các dự án.