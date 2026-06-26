Thế giới khẩn cấp hỗ trợ Venezuela sau thảm họa động đất kép

ANTD.VN-Hàng loạt quốc gia và các tổ chức quốc tế đang khẩn cấp triển khai lực lượng cứu hộ, trang thiết bị y tế và các gói cứu trợ tài chính lớn hướng về Venezuela, sau khi xảy ra trận động đất kép kinh hoàng khiến ít nhất 236 người tử vong và hơn 1.500 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 26-6 thông báo các đội cứu hộ đạt chuẩn của Liên hợp quốc sẽ lập tức tham gia vào chiến dịch tìm kiếm những người còn sống sót mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Mỹ đã lập tức kích hoạt một chiến dịch viện trợ quy mô lớn. Washington thông báo triển khai 2 chiến hạm, nhiều máy bay vận tải, trực thăng cứu hộ chuyên dụng cùng gói viện trợ khẩn cấp trị giá 150 triệu USD.

Từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cam kết sẽ đưa ra phản ứng toàn diện từ chính phủ với tiêu chí "quy mô lớn, tốc độ nhanh và hiệu quả cao".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ ở bên những người bạn mới và tuyệt vời của mình".

Đội hỗ trợ chuẩn bị đồ viện trợ để gửi tới người dân Venezuela

Tại châu Âu, các cường quốc cũng đồng loạt chuyển trạng thái hành động khẩn cấp.

Đức cam kết điều động 6 máy bay vận tải quân sự để chuyển hàng cứu trợ. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng huy động lực lượng phản ứng nhanh gồm 80 nhân sự, 8 chó nghiệp vụ cứu hộ và 18 tấn trang thiết bị tối tân để tới Venezuela trong thời gian ngắn nhất.

Pháp và Tây Ban Nha cho biết cử hàng chục chuyên gia cứu nạn dày dạn kinh nghiệm đến hiện trường cứu hộ.

Chính phủ Hà Lan ngay lập tức công bố gói viện trợ 2 triệu euro để triển khai đội tìm kiếm cứu nạn. Cộng hòa Czech cũng đang hoàn tất thủ tục cho đội cứu hộ bay sang quốc gia Nam Mỹ để hỗ trợ.

Giáo hoàng Leo XIV đã gửi khoản cứu trợ khẩn cấp bước đầu trị giá 100.000 euro (khoảng 114.000 USD). Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cũng lập tức trích ngân sách 2,5 triệu USD để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Tòa nhà bị phá hủy tại Caracas

Các quốc gia láng giềng trong khu vực Mỹ Latinh đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái mạnh mẽ khi đồng loạt chia sẻ nguồn lực y tế và cứu hộ với Venezuela.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo thiết lập một bệnh viện dã chiến tại Venezuela, đồng thời cử 36 lính cứu hỏa cùng các chuyên gia thông tin liên lạc và cứu hộ trên hai chuyến bay khẩn cấp trong ngày 26-6.

Dù cũng hứng chịu những dư chấn từ trận động đất, Colombia vẫn quyết định cử hơn 60 nhân viên cứu hộ và 12 tấn hàng viện trợ nhân đạo sang giúp nước láng giềng. Tổng thống Gustavo Petro khẳng định: "Colombia sẽ luôn giúp đỡ Venezuela".

Nhiều tòa nhà bị phá hủy

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng 300 nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế cùng 50 tấn trang thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm cơ bản để lên đường.

Lực lượng y tế của Cuba đang làm việc tại Venezuela cũng đã được huy động tổng lực để cứu chữa cho người dân vùng thảm họa.

Từ châu Á, Trung Quốc tuyên bố "sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ trong khả năng có thể một cách phù hợp theo nhu cầu của phía Venezuela".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ mọi hoạt động cứu hộ cứu nạn cần thiết.

Nhật Bản - quốc gia vừa trải qua trận động đất 7,2 độ richter ngày 25-6 nhưng may mắn không bị thiệt hại lớn đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của Venezuela.

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã kích hoạt hệ thống giám sát vệ tinh Copernicus để hỗ trợ đánh giá thiệt hại từ không gian và sẵn sàng tăng cường thêm các biện pháp hỗ trợ tiếp theo.