Mỹ điều tra bê bối 'thả cửa' cho hàng trăm nghìn viên Fentanyl ra đường phố để 'nuôi án'

ANTD.VN - Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) vừa đưa ra một yêu cầu chưa từng có khi đề nghị cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ điều tra cáo buộc đặc vụ DEA đã cố tình để hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl lọt lưới nhằm mục đích "nuôi án".

Số Fentanyl bị thu giữ tại bang New Mexico ngày 28-4-2025

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc điều tra chấn động của hãng thông tấn AP phanh phui việc các đặc vụ DEA liên tục giám sát nhưng không tịch thu các lô hàng chất ma túy tổng hợp quy mô lớn trong giai đoạn từ năm 2023-2025 tại bang New Mexico.

Trong bức thư gửi tới Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 25-6, Giám đốc DEA Terry Cole thừa nhận một cuộc điều tra độc lập là hoàn toàn cần thiết vì "các cáo buộc đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quyết định tác chiến cũng như công tác giám sát của DEA".

Các đặc vụ và cựu đặc vụ DEA tiết lộ, vụ điều tra "thả cho thuốc đi" đi này thực chất là một canh bạc nguy hiểm đánh cược bằng tính mạng của người dân.

Điều này thậm chí có thể đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Bộ Tư pháp nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi một loại chất cấm vốn đã được Nhà Trắng định danh là "chất độc hủy diệt hàng loạt".

Cuộc điều tra đã trích xuất hồ sơ chính phủ, bao gồm một báo cáo nội bộ năm 2023 về một lô hàng 74.000 viên Fentanyl. Thời điểm đó, các đặc vụ DEA chỉ đứng nhìn lô hàng này được giao dịch công khai tại một khu nhà lưu động ở thành phố Albuquerque.

Đặc vụ David Howell - người đầu tiên gửi đơn tố giác nội bộ từ năm 2023 khẳng định: "Họ đã chấp nhận đầu độc cộng đồng của chúng ta chỉ để nuôi những hồ sơ án lớn hơn".

Quyết định tự yêu cầu thanh tra của DEA được đưa ra ngay sau khi Thống đốc bang New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham, chính thức đề nghị Tổng chưởng lý tiểu bang xem xét liệu các hành động của cơ quan liên bang này có vi phạm luật pháp sở tại hay không.

Đây là một sự đối đầu pháp lý hy hữu và gay gắt giữa một chính quyền bang với một cơ quan thực thi pháp luật quyền lực của liên bang.

"Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự liều lĩnh và nguy hiểm của những quyết định này. DEA thừa biết người dân sẽ mất mạng nếu những viên thuốc này lọt vào cộng đồng New Mexico, nhưng họ vẫn để nó xảy ra".

Trước làn sóng phẫn nộ, Bộ Tư pháp Mỹ đã phải phát đi thông báo nói rằng việc bảo vệ công chúng đôi khi quan trọng hơn là việc triệt phá các giao dịch nhỏ lẻ, mà cần phải theo dấu để tìm ra tận gốc nguồn cung và các tổ chức cầm đầu đứng sau đường dây.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại New Mexico đã gửi tối hậu thư yêu cầu Giám đốc DEA Terry Cole phải có một buổi điều trần khẩn cấp trước Quốc hội về các chiến thuật của cơ quan này.

"Người dân New Mexico đang phải trả giá bằng mạng sống và sự ly tán của các gia đình. DEA cần phải tập trung chặn đứng ma túy trước khi chúng kịp tràn ra đường phố", Hạ nghị sĩ Melanie Stansbury nhấn mạnh.

Fentanyl là loại chất gây nghiện tổng hợp cực độc, chỉ cần một vài miligram có thể tước đi mạng sống của một người trưởng thành và từng bị Nhà Trắng liệt vào danh sách "chất hủy diệt hàng loạt".