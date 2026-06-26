Ông Kim Jong Un trực tiếp giám sát thử nghiệm vũ khí, tăng cường 'thế trận tấn công hủy diệt'

ANTD.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa trực tiếp giám sát các đợt bắn thử hệ thống pháo binh và tên lửa nâng cấp, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quân đội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ hạ thủy tàu khu trục đa năng mới Choe Hyon tại cảng Nampho ngày 23-6-2026

Theo Hãng thông thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-6, các đợt thử nghiệm "vũ khí chủ lực" này do các viện nghiên cứu quốc phòng thực hiện, nằm trong lộ trình thực hiện kế hoạch phát triển quân sự 5 năm của quốc gia.

KCNA cho biết, loạt thử nghiệm lần này nhằm đánh giá toàn diện tính năng kỹ thuật, chiến thuật của 3 loại khí tài đặc biệt quan trọng. Trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ nòng 240 mm nâng cấp, ghi nhận tầm bắn được mở rộng lên tới 90 km.

Loại thứ hai là đầu đạn phục vụ nhiệm vụ đặc biệt được tích hợp trên các dòng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Và cuối cùng là đạn pháo tăng tầm cỡ 155 mm phục vụ cho các hệ thống pháo tự hành, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 65 km.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối trước kết quả đạt được. Ông nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh bước tiến lớn trong việc nâng cao hỏa lực phòng thủ dọc theo biên giới phía nam thông qua việc tăng cường mức độ tự động hóa, kéo dài tầm bắn và đạt độ chính xác cao hơn.

Ông Kim Jong Un cũng tái khẳng định chính sách tự vệ của Bình Nhưỡng không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc củng cố năng lực phòng thủ, bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố mục tiêu cốt lõi hiện nay là phải tăng cường và duy trì một "thế trận tấn công mang tính hủy diệt và sát thương" nhằm răn đe, làm thui chột ý chí của bất kỳ thế lực thù địch nào có âm mưu khiêu khích.

Để hiện thực hóa chiến lược này, ông Kim Jong Un đã ra lệnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực địa các hệ thống tấn công tầm xa đã được nâng cấp.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc phát triển và hoàn thiện lực lượng pháo binh kết hợp tên lửa đạn đạo vẫn là ưu tiên hàng đầu, mang tính sống còn đối với kế hoạch quốc phòng 5 năm của Triều Tiên.