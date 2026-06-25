Tiếng khóc xé lòng tại hiện trường tòa nhà 22 tầng đổ sập trong trận động đất kép tại Thủ đô Venezuela

ANTD.VN - Hai trận động đất kinh hoàng có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter đã đồng thời xảy ra tại cùng một khu vực tại Venezuela 24-6 ngày (giờ địa phương), san phẳng nhiều công trình và đẩy Thủ đô Caracas vào tình trạng hỗn loạn.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy

Chính quyền Venezuela vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi trận động đất kép kinh hoàng làm đổ sập nhiều tòa nhà tại Thủ đô Caracas và phá hủy sân bay quốc tế lớn nhất đất nước.

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chia sẻ và khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ tối đa.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết đã có ít nhất 20 dư chấn liên tiếp diễn ra sau hai trận động đất cực mạnh có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra cùng một khu vực. Cơn địa chấn đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong được cho là còn lớn hơn rất nhiều.

Con số thương vong được dự báo "rất lớn"

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xác nhận thảm hỏa gây nhiều thương vong và hàng loạt công trình kiên cố bị phá hủy hoàn toàn. Các bang Trujillo, Carabobo, Miranda và La Guaira được xác định là những nơi chịu tổn thất nặng nề nhất.

Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng tại sân bay quốc tế Maiquetia gần Thủ đô Caracas đã bị hư hại nghiêm trọng và buộc phải đóng cửa vô thời hạn.

Tại hiện trường quận Altamira thuộc Thủ đô Caracas, một tòa nhà chung cư cao 22 tầng đã bị san phẳng hoàn toàn.

Tòa nhà bị sập

Các tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ phải nỗ lực xuyên đêm đào bới những khối bê tông vỡ nát để tìm kiếm người sống sót trong tiếng gào khóc gọi tên người thân tuyệt vọng của người dân địa phương.

Các nhân chứng bàng hoàng kể lại, mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức toàn bộ cầu thang bộ của các tòa nhà bị rụng rời, tường nhà nứt toác và trần nhà đổ sập xuống.

Hiện trường tòa nhà sập ở Caracas

Tại các trung tâm thương mại sầm uất, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi khi dòng người chen lấn giẫm đạp để thoát thân bằng lối thoát hiểm.

Nhiều hình ảnh chấn động được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội cũng cho thấy cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Mặc dù các báo cáo chính thức từ Bộ Nội vụ Venezuela chưa công bố số lượng thương vong chính xác do hệ thống liên lạc đang bị gián đoạn, thảm kịch này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của quốc tế.

Vào tối muộn ngày 24-6 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Hai trận động đất lớn vừa tấn công người dân Venezuela có quy mô vô cùng thảm khốc và đã để lại số lượng tử vong nghiêm trọng. Nước Mỹ sẵn lòng và có đủ năng lực để giúp đỡ!

Tôi đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan thuộc chính phủ chuẩn bị hành động nhanh chóng. Chúng ta sẽ ở bên những người bạn mới và tuyệt vời của chúng ta. Các báo cáo ban đầu thực sự không hề tốt lành!!!".

Nhằm ngăn ngừa thảm kịch cháy nổ thứ cấp, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello đã ra lệnh cắt khẩn cấp nguồn cung cấp khí đốt tại hàng loạt khu dân cư do nhận thấy nhiều cấu trúc ngầm đã bị tổn hại.

Nhiều tòa nhà bị san phẳng

Ông Cabello thúc giục người dân tiếp tục di tản ra ngoài đường, tuyệt đối không quay trở lại nhà vì các bang Trujillo, Carabobo, Miranda và La Guaira hiện vẫn đang phải hứng chịu các đợt dư chấn dồn dập.

Sức ảnh hưởng của trận động đất liên hoàn này còn lan rộng sang quốc gia láng giềng Colombia, khiến còi báo động thiên tai tại Thủ đô Bogota hú vang liên hồi và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng.

Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Colombia xác nhận đã ghi nhận hơn 200 báo cáo về chấn động trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Colombia (UNGRD) và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ đã đồng loạt đưa ra thông báo loại trừ hoàn toàn nguy cơ xảy ra sóng thần sau vụ việc.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ phân tích đây là hiện tượng động đất kép đặc biệt nguy hiểm. Trận địa chấn chính mạnh 7,5 độ richter bị kích hoạt chỉ đúng 39 giây sau trận tiền chấn mạnh 7,2 độ richter.