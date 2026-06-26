Mỹ ra điều kiện đàm phán với Iran: Muốn thỏa thuận nhưng không phải bằng mọi giá

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington đặt ra những giới hạn đỏ không thể nhân nhượng trong bất kỳ thỏa thuận nào với Iran, đồng thời cảnh báo việc cho phép Tehran thu phí tàu thuyền tại eo biển Hormuz sẽ mở đường cho một sự "hỗn loạn toàn diện".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Rubio đến Bahrain trong chuyến công du Trung Đông ngày 25-6 nhằm trấn an các đồng minh vùng Vịnh sau khi cuộc chiến tranh Iran bùng phát từ ngày 28-2 vừa qua.

Dù Mỹ và Iran đã ký kết một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt các hành động thù địch và bước vào bàn đàm phán về chương trình hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt cũng như dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, song những lo ngại cốt lõi của các nước vùng Vịnh và Israel vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sau cuộc hội đàm khẩn cấp với Ngoại trưởng Rubio ngày 25-6, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã phát đi tuyên bố chung.

"Hòa bình và an ninh khu vực bền vững đòi hỏi phải giải quyết toàn diện mọi mối đe dọa từ Iran, bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái (UAV) và việc tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm" - tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, ông Rubio thừa nhận: "Dù Mỹ rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi không muốn thỏa thuận bằng mọi giá. Chúng tôi phải đảm bảo không có bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này gây tổn hại đến an ninh, sự ổn định hay sự thịnh vượng của các đối tác tại vùng Vịnh".

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định eo biển Hormuz phải được mở hoàn toàn miễn phí.

Ông Rubio tái khẳng định lập trường của Washington rằng Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế: "Các tuyến đường thủy quốc tế không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào. Đây là nguyên tắc nền tảng của thế giới ngày nay, nếu không có nó, thế giới sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn toàn diện".