Tạm dừng sơ tán tàu thuyền ở eo biển Hormuz sau khi tàu hàng treo cờ Singapore bị tấn công

ANTD.VN - Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 25-6 thông báo tạm thời đình chỉ hoạt động sơ tán các tàu bị mắc kẹt trong và xung quanh eo biển Hormuz sau khi một tàu bị tấn công ở Vịnh Oman.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz ngày 22-6-2026

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết một số tàu đã được sơ tán thành công theo khuôn khổ sơ tán mới được tổ chức này triển khai.

"Tôi đã quyết định tạm dừng việc thực hiện kế hoạch này để xác nhận lại rằng các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết vẫn được duy trì đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán và tất cả các tàu trong khu vực", ông Dominguez cho biết.

Quyết định này được đưa ra sau khi IMO được thông báo về một vụ tấn công vào một tàu đi qua eo biển Hormuz cùng ngày.

Theo nguồn tin, tàu Ever Lovely chở hàng treo cờ Singapore bị tấn công tại khu vực cách Dahit, Oman khoảng 7,5 hải lý về phía đông nam, phần buồng lái bị hư hại nhưng không có thương vong.

Tàu hàng Ever Lovely hồi năm 2022. Ảnh:Vessel Finder

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận vụ việc, trong khi hai quan chức Mỹ nói rằng vụ tấn công do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện. Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, IRGC đã đăng cảnh báo yêu cầu các tàu chỉ được di chuyển theo các tuyến do Iran chỉ định và phải phối hợp với giới chức nước này khi đi qua eo biển Hormuz.

Theo ông Dominguez, con tàu liên quan đến vụ việc không di chuyển theo khuôn khổ sơ tán của IMO.

"Tôi luôn khẳng định rằng sự an toàn của các thủy thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu", ông nói Dominguez nói, đồng thời cho biết thêm rằng kế hoạch sơ tán sẽ tạm dừng cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng hơn để đảm bảo cách tiếp cận phối hợp và an toàn hàng hải.

Ngày 23-6, IMO đã công bố khung kế hoạch sơ tán cho các thuyền viên bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, khi khoảng 600 tàu chở khoảng 11.000 thuyền viên vẫn đang bị mắc kẹt trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu của hãng theo dõi hàng hải Kpler, có 70 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 24-6, tăng hơn gấp đôi so với một ngày trước đó.

Động thái mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.