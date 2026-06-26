Chạy đua với thời gian cứu người sau thảm họa động đất kinh hoàng tại Venezuela

ANTD.VN - Công tác tìm kiếm và cứu nạn sau trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela đang diễn ra trong sự nghẹn ngào và nỗi đau không kể xiết, khi số người tử vong đã tăng vọt lên ít nhất 236 người và hơn 1.500 người khác bị thương.

Nạn nhân vụ động đất được đưa tới khu y tế dã chiến

Theo thông tin mới nhất từ Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado vào ngày 26-6, số nạn nhân thiệt mạng được xác nhận đã tăng mạnh lên 236 người sau khi các lực lượng tiếp cận sâu hơn vào các đống đổ nát.

Toàn bộ vùng bờ biển phía bắc, đặc biệt là bang La Guaira, đã rơi vào tình trạng đổ nát, hoang tàn sau hai cú sốc địa chấn mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra liên tiếp vào đêm thứ 24-6.

Tại bang chịu tổn thất nặng nề nhất La Guaira nằm ở phía bắc Thủ đô Caracas, các chiến dịch giải cứu đang diễn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực chuyên trách và các trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.

Ở nhiều nơi, thi thể các nạn nhân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dưới các khối bê tông vỡ nát nhưng không thể kéo ra ngoài.

Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát

Tại một khu phố đổ nát, người dân địa phương đã phải bất lực đứng nghe tiếng khóc cầu cứu yếu ớt của một cô bé bị kẹt sâu bên trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

"Chúng tôi cần người... cần lực lượng cứu đến hỗ trợ trang thiết bị để đưa con bé ra ngoài" - ông Dani Rizo (48 tuổi) nghẹn ngào nói.

Tuy nhiên, do không có công cụ bẩy đá và cắt sắt, tiếng khóc của cô bé cứ lịm dần rồi tắt hẳn trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp kịp tiếp cận.

Ở một góc khác, 3 nạn nhân được xác nhận vẫn còn dấu hiệu sự sống dưới một tòa nhà sập, nhưng người dân xung quanh chỉ biết cầu nguyện trong bất lực vì hoàn toàn "tay trắng".

Tại bệnh viện Domingo Luciani, các bác sĩ cho biết nhiều xe cứu thương đang liên tục chở các bệnh nhi đến viện trong tình trạng đơn độc không có người thân đi cùng sau khi được kéo ra từ các đống đổ nát.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy

Một số em nhỏ vẫn tỉnh táo để tự khai tên tuổi, trong khi nhiều em khác nhập viện với những mảnh băng dán định danh tạm thời được quấn trên cánh tay.

Ngoài ra, tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu xảy ra tại một số siêu thị trong bối cảnh bang La Guaira đã bị tuyên bố là "vùng thảm họa".

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều khu vực bị phá hủy

Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc nhận định, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 126 năm qua, kể từ sau trận đại địa chấn 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 29-10-1900.

Khó khăn lớn nhất đối với các đoàn cứu trợ quốc tế hiện nay là Sân bay Quốc tế chính của Venezuela, nằm ngay tại bang La Guaira, đã bị hư hại kết cấu nghiêm trọng và buộc phải đóng cửa, khiến việc tiếp nhận các chuyến bay chở hàng viện trợ bị nghẽn lại.

Hiện tại, các đội chuyên gia cứu hộ từ Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Mexico đang tìm mọi cách tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Mỹ cũng đã điều động hai chiến hạm cùng trực thăng và máy bay vận tải mang theo gói hỗ trợ 150 triệu USD để ứng cứu quốc gia này.

Bên cạnh các nạn nhân bản xứ, các quan chức ngoại giao xác nhận đã có ít nhất một công dân Italia và một công dân Bồ Đào Nha thiệt mạng trong thảm họa.

Tại Thủ đô Caracas, hàng nghìn người dân vẫn không dám trở về nhà do lo sợ các dư chấn mạnh vẫn liên tục xuất hiện, họ chấp nhận trải qua đêm thứ hai ngủ trong ô tô hoặc ngay trên vỉa hè.