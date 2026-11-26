ANTD.VN - Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ có người lái đưa theo một phi hành gia nước ngoài lên Trạm vũ trụ Thiên Cung.

Tàu vũ trụ Thần Châu 24 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở vùng nội địa Trung Quốc vào sáng 25-11. Ảnh: NHK

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, tàu vũ trụ Thần Châu 24 đã được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở vùng nội địa Trung Quốc vào sáng 25-11-2026.

Khoảng 20 phút sau, tàu đi vào quỹ đạo dự kiến. Sau khoảng 3 tiếng rưỡi, tàu đã ghép nối thành công với Trạm vũ trụ Thiên Cung, được Trung Quốc hoàn thành vào năm 2022.

Phi hành đoàn gồm 3 người, trong đó có một phi hành gia người Pakistan. Trong chuyến công tác kéo dài khoảng 1 tuần, cựu phi công không quân này dự kiến sẽ tiến hành thí nghiệm với vi sinh vật, cùng một số nhiệm vụ khác.

Trung Quốc đang đặt mục tiêu trở thành cường quốc vũ trụ. Chính phủ nước này có kế hoạch từ nay đến năm 2030 sẽ đưa phi hành gia lên Mặt trăng.

Trung Quốc muốn xây dựng một trạm nghiên cứu trên bề mặt Mặt trăng muộn nhất vào năm 2035 để cùng các nước khác tiến hành thí nghiệm khoa học và khai thác tài nguyên.

Thông qua việc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ có người lái đưa theo một phi hành gia nước ngoài, Trung Quốc dường như muốn làm nổi bật nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vũ trụ, đồng thời tìm cách bắt kịp Mỹ.