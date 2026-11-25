ANTD.VN - Ngày 24-11, một tên lửa Soyuz của Nga đã rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, mang theo một robot hình người, thực phẩm tươi và quà Năm mới đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Đoạn video vụ phóng. Nguồn: RT

Tên lửa Soyuz-2.1b được phóng vào lúc 13h17 (giờ Moscow) ngày 24-11. Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết tàu vận tải không người lái Progress MS-36 đã tách thành công khỏi tên lửa, tiến vào quỹ đạo dự kiến, đồng thời triển khai các ăng-ten và tấm pin năng lượng Mặt trời.

Tàu vận chuyển hơn 2,4 tấn hàng hóa, bao gồm nhiên liệu, nước uống, oxy, thuốc men và các thiết bị phục vụ thí nghiệm. Nguồn cung thực phẩm cho phi hành đoàn gồm có trái cây và rau củ tươi, thịt hươu khô và sữa chua. Phó Giám đốc Roscosmos, ông Dmitry Baranov, cho biết các món quà Năm mới cũng đã được đưa lên tàu.

Vật dụng đáng chú ý nhất trên tàu là Teledroid, một robot hình người do Công ty Android Technika của Nga phát triển, được thiết kế để hỗ trợ các phi hành gia thực hiện công việc bên ngoài trạm vũ trụ.

Các phi hành gia Pyotr Dubrov và Anna Kikina dự kiến ​​sẽ lắp đặt robot Teledroid trong chuyến đi bộ ngoài không gian sắp tới. Sau khi được lắp đặt, họ có thể điều khiển robot này từ bên trong trạm vũ trụ.

Tàu Progress MS-36 dự kiến ​​sẽ tự động kết nối với trạm vũ trụ vào khoảng 15h10 (giờ Moscow) ngày 26-11, sau hành trình bay kéo dài 2 ngày.