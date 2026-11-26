ANTD.VN - Quân đội Ukraine đã công bố chi tiết về những thiệt hại gây ra đối với 2 nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại tỉnh Samara, đồng thời xác nhận 5 máy bay đã bị đánh trúng tại sân bay quân sự Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod trong các cuộc tấn công diễn ra vào đêm 25-11.

Tại Nhà máy lọc dầu Kuibyshev, lực lượng Ukraine đã đánh trúng một số phân xưởng cùng 2 bể chứa. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này.

Tại Nhà máy lọc dầu Syzran, các đánh giá sơ bộ cho thấy thiệt hại xảy ra đối với các phân xưởng chế biến dầu sơ cấp và 2 bể chứa. Một đám cháy lớn cũng bùng phát tại nhà máy này.

Cả hai nhà máy lọc dầu trên đều thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga), với tổng công suất chế biến hàng năm đạt hơn 15 triệu tấn dầu thô.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nhà máy lọc dầu Syzran đã trở thành mục tiêu tấn công ít nhất 10 lần kể từ tháng 8-2025, trong khi nhà máy Kuibyshev đã bị tấn công 5 lần.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, cả 2 nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động sau các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 9-2026 và trải qua 2 tháng sửa chữa.

Loạt vụ tấn công trong đêm 25-11 diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Kể từ đầu tháng 11, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 16 nhà máy lọc dầu của Nga, buộc một số cơ sở phải tạm dừng hoạt động, trong khi các cơ sở khác phải cắt giảm sản lượng.

Trước tình trạng phần lớn cơ sở hạ tầng lọc dầu ở miền Tây nước Nga liên tục bị tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các công ty dầu khí mở rộng năng lực lọc dầu tại khu vực Siberia và vùng Viễn Đông.

Ảnh chụp từ video cho thấy vị trí được cho là nơi thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công Nhà máy lọc dầu Syzran tại tỉnh Samara, Nga, vào ngày 25-11-2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/Facebook

Quân đội Ukraine cũng cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tập kích vào Savasleyka, một sân bay quân sự của Nga tại vùng Nizhny Novgorod, nơi triển khai các máy bay MiG-31K có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Nga thường xuyên sử dụng loại tên lửa này để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, 3 chiếc MiG-31 và 2 máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 đã bị đánh trúng trong cuộc tập kích này.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các máy bay bị hư hại sẽ không thể cất cánh trong “một khoảng thời gian nhất định”. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Sân bay này từng là mục tiêu của các lực lượng Ukraine trong một số vụ tập kích trước đây. Hồi tháng 8-2024, các thiết bị bay không người lái của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã thực hiện 2 cuộc tấn công vào Savasleyka. Một bản tin trên tờ Kyiv Post, dẫn nguồn tin từ tình báo Ukraine, cho biết cuộc tấn công ngày 13-8 đã đánh trúng 1 kho nhiên liệu và dầu nhờn, đồng thời làm hư hại 1 chiếc MiG-31K/I.