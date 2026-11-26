ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức ông Andrei Chibis khỏi vị trí Thống đốc vùng Murmansk trước khi hết nhiệm kỳ, theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp lý của Nga ngày 26-11.

Ông Chibis

"Nhiệm kỳ của Thống đốc vùng Murmansk, AV Chibis, chấm dứt sớm", sắc lệnh ngày 25-11 nêu rõ.

Ông Chibis đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 23-11 vừa qua ngay khi ông này xuống máy bay tại Matxcơva trong chuyến công tác theo lịch trình. Ông Chibis đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ.

Bộ Nội vụ Nga cho biết, ông Chibis bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 39 triệu rúp (khoảng 475.000 USD) từ ngân sách được phân bổ cho Bộ Xây dựng Murmansk và biển thủ hơn 1 tỷ rúp được Bộ Giao thông Murmansk phân bổ để tái thiết tuyến đường cao tốc Apatity-Kirovsk.

Ông Chibis, 47 tuổi, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích từ năm 2013-2019.

Ông được bổ nhiệm làm quyền Thống đốc vùng Murmansk vào tháng 3-2019, được bầu làm Thống đốc vào tháng 9-2019 và tái đắc cử nhiệm kỳ mới vào năm 2024.