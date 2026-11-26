ANTD.VN - Ngày 25-11, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho rằng, Chính phủ Estonia đã hành động thiếu cân nhắc khi quyết định đóng cửa biên giới với Nga vào ngày 1-12.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs. Ảnh: Getty Images

Ông Kulbergs chỉ trích Tallinn vì đã không tham khảo ý kiến ​​của các quốc gia Baltic khác - những nước có thể chịu ảnh hưởng từ quyết định này.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna đã công bố kế hoạch nêu trên vào đầu tháng này, cho biết đây là phản ứng trước âm mưu phóng hỏa nhắm vào nhà sản xuất vũ khí Threod Systems của Estonia. Tallinn cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công này.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tsahkna tuyên bố rằng việc đóng cửa biên giới sẽ giúp “giảm bớt khả năng của Nga trong việc thực hiện các hoạt động thù địch chống lại Estonia”. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow có ý định gây hấn với NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU), gọi đó là những tuyên bố “vô lý”.

Trong một chương trình trên kênh truyền hình TV3 của Latvia hôm 25-11, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã chỉ trích Estonia về quyết định đóng cửa biên giới với Nga, cho rằng đây là một bước đi vội vàng. Ông cho rằng động thái này có thể chỉ là một chiêu trò tranh cử, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3-2027 đang đến gần.

Thủ tướng Latvia cũng bày tỏ lấy làm tiếc khi Tallinn không tham khảo ý kiến ​​các quốc gia Baltic khác, đồng thời lưu ý rằng việc đóng cửa biên giới có thể gây ảnh hưởng đến toàn khu vực thông qua việc làm thay đổi luồng giao thông và vận chuyển hàng hóa.

Sau thông báo ban đầu của ông Tsahkna, Tổng thống Estonia Ülle Madise đã kêu gọi chính phủ tránh đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc, thay vào đó hãy phân tích “một cách tỉnh táo” về những hậu quả tiềm tàng trên các phương diện “kinh tế, nhân đạo, ngoại giao và an ninh”.

Hiện tại, có 3 cửa khẩu biên giới đang hoạt động giữa Estonia và Nga. Ảnh: Sputnik

Hiện tại, có 3 cửa khẩu biên giới đang hoạt động giữa Estonia và Nga. Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, Tallinn đã cấm công dân Nga - bao gồm cả những người có thị thực Schengen hợp lệ - nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, công dân và những người có giấy phép cư trú tại các quốc gia thành viên EU, cũng như những người sở hữu thị thực dài hạn (loại D) của Estonia, vẫn có thể đi qua biên giới. Jaan Toots, Thị trưởng thành phố Narva - nơi đặt một trong các cửa khẩu biên giới - cũng cam kết sẽ kiến ​​nghị chính phủ thiết lập một “hành lang nhân đạo”, đồng thời yêu cầu hỗ trợ tài chính cho các khách sạn và nhà hàng địa phương, những cơ sở vốn có nguy cơ mất doanh thu do việc đóng cửa này.

Đáp lại động thái từ Tallinn, Bộ Ngoại giao Nga hôm 23-11 đã triệu Đại biện lâm thời Estonia, ông Marek Uhtegi, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có liên quan đến âm mưu phóng hỏa tại Công ty Threod Systems. Moscow khẳng định những cáo buộc này “hoàn toàn không có bằng chứng”.