ANTD.VN - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ vừa phát hiện vụ xâm nhập an ninh mạng làm lộ một số thông tin không mật của hai cơ quan này.

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Theo Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ The New York Times, vụ xâm nhập ảnh hưởng đến một hệ thống phân tích tình báo nguồn mở, một mạng máy tính được thiết kế để trích xuất thông tin tình báo từ các tài liệu công khai, không mật.

Báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ và những người am hiểu vấn đề cho biết tài liệu mật đã không bị ảnh hưởng.

Tình báo nguồn mở có thể bao gồm lượng lớn dữ liệu có sẵn trên thị trường, nội dung mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và các tài liệu trực tuyến khác.

"Nó có thể bao gồm thông tin được bán bởi các nhà cung cấp dữ liệu, có thể tiết lộ nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt khi kết hợp với các nhóm dữ liệu khác" - báo cáo cho biết.

Vụ việc mới nhất này được phát hiện sau một loạt vụ tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, bao gồm Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI), làm dấy lên lo ngại trong giới chức tình báo Mỹ.

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã bị tấn công mạng. Tin tặc truy cập vào hệ thống của bộ này dùng để hỗ trợ thanh toán cho nông dân.

FBI đang điều tra một vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm toàn quốc của cơ quan này.

Trước đó, mạng lưới liên lạc nội bộ có độ mật cao được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng đã bị gián đoạn, mặc dù các quan chức cho biết sự cố không phải do tấn công mạng gây ra.

Sự gián đoạn tại cơ quan tình báo này xảy ra sau các sự cố kỹ thuật lớn ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng và các công ty khác trên khắp cả nước.