Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sắp đón phi hành gia nước ngoài đầu tiên

ANTD.VN - Bắc Kinh cho biết một công dân Pakistan sẽ trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Các thành viên phi hành đoàn Thần Châu-23 trên Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 7-11 thông báo, phi hành gia Pakistan này sẽ tham gia phi hành đoàn của sứ mệnh Thần Châu-24 - dự kiến ​​khởi hành đến Trạm vũ trụ Thiên Cung vào ngày 25-11 - với vai trò chuyên gia phụ trách thiết bị thí nghiệm.

Theo CMSA, thời gian lưu lại trên quỹ đạo của phi hành gia người Pakistan này sẽ khá ngắn, vì ông dự kiến trở về Trái đất bằng tàu vũ trụ Thần Châu-23. ​​

Hai đại diện của Pakistan - Khurram Daud và Muhammad Zeeshan Ali - đã được chọn để tham gia khóa huấn luyện tại Trung Quốc sau một quy trình tuyển chọn và đánh giá gồm 3 giai đoạn. CMSA không nêu rõ ai sẽ là người bay đến trạm Thiên Cung và ai sẽ đóng vai trò dự bị.

Cho đến nay, chỉ có các phi hành gia Trung Quốc từng làm việc tại trạm vũ trụ này - vốn bắt đầu hoạt động trên quỹ đạo tầm thấp từ năm 2021.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Nguồn: Space

Sau khi Bắc Kinh và Islamabad ký kết thỏa thuận hợp tác về các chuyến bay vũ trụ có người lái vào tháng 2-2025, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ca ngợi bước tiến này là “một khoảnh khắc mang tính quyết định trong hành trình chinh phục vũ trụ của quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh rằng đây sẽ là cột mốc quan trọng hiện thực hóa khát vọng của Pakistan trong lĩnh vực bay vào vũ trụ.

Người đứng đầu CMSA, ông Lin Xiqiang, cho biết: “Việc Pakistan tham gia chương trình Trạm Vũ trụ của Trung Quốc phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời góp phần vào việc chia sẻ kiến ​​thức lẫn nhau và thúc đẩy tầm nhìn rộng lớn hơn về khám phá không gian vì mục đích hòa bình, mang lại lợi ích cho nhân loại”.

Sứ mệnh Thần Châu-24 sẽ đánh dấu lần thứ hai một công dân Pakistan bay vào vũ trụ. Người tiên phong trước đó là Namira Salim, người từng trải nghiệm trạng thái không trọng lực trong vài phút thông qua một chuyến bay “dưới quỹ đạo” cùng công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic vào năm 2023.