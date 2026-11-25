ANTD.VN - Ngày 24-11, tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 15 phút với Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Tomoko Akane.

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Tomoko Akane và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: NHK

Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản luôn coi trọng pháp quyền và sẽ ủng hộ mạnh mẽ ICC để tổ chức này thực hiện đầy đủ vai trò và chức năng của mình.

Bà Takaichi cho biết, theo đề nghị của ICC, với tư cách là quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất, Nhật Bản đã quyết định thanh toán sớm khoản đóng góp nhằm hỗ trợ tổ chức này. Theo đó, trước cuối năm nay, Nhật sẽ đóng góp toàn bộ khoản tài chính cho năm tới.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế nói rằng bà hiểu đây là quyết tâm của Thủ tướng Takaichi nhằm hỗ trợ ICC duy trì pháp quyền. Bà cho biết khoản tiền đóng góp sẽ được sử dụng để chi trả lương cho nhân viên và các khoản chi phí khác.

Bà Akane bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách ủng hộ ICC, đồng thời thúc đẩy pháp quyền với tư cách là quốc gia giữ vai trò dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới.

Khi được hỏi về Tuyên bố hòa bình được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc - Nga mới đây, trong đó nêu rằng ICC và các bên khác không được lạm dụng quyền tài phán, bà Akane từ chối bình luận.