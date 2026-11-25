ANTD.VN - Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 24-11 cho thấy cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng cùng tham gia lễ hội Yi Peng và thả krathong tại tỉnh Chiang Mai.

Ông Thaksin và diễn viên Phạm Băng Băng tại lễ hội ở Chiang Mai

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, ông Thaksin và diễn viên Phạm Băng Băng xuất hiện tại một nhà hàng gần cầu Khua Lek bên bờ sông Ping, nơi diễn ra các hoạt động trong lễ hội Loy Krathong và Yi Peng.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất của miền Bắc Thái Lan.

Ông Thaksin Shinawatra và diễn viên Phạm Băng Băng cùng tham gia nghi thức thả krathong, hoạt động mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với các dòng sông và cầu chúc may mắn theo truyền thống của người Thái.

Diễn viên Phạm Băng Băng tại lễ hội Loy Krathong ở Chiang Mai

Sự xuất hiện chung của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nữ diễn viên Trung Quốc những năm gần đây thường xuyên có mặt tại Thái Lan để tham dự các hoạt động văn hóa, du lịch và giải trí.

Yi Peng là lễ hội đèn trời đặc trưng của người dân ở miền Bắc Thái Lan, thường được tổ chức cùng thời điểm với lễ hội Loy Krathong.

Trong dịp này, người dân thả những chiếc đèn lồng giấy khổng lồ lên bầu trời với mong muốn xua tan điều không may và cầu chúc bình an, hạnh phúc trong năm mới.

Loy Krathong là lễ hội truyền thống nổi tiếng tại Thái Lan. Người dân thả những chiếc Krathong được làm từ lá chuối, hoa và nến xuống sông hồ để tỏ lòng biết ơn nữ thần nước, đồng thời gửi gắm những điều không may của năm cũ theo dòng nước.

Chiang Mai được xem là địa điểm tổ chức Yi Peng lớn và nổi tiếng nhất Thái Lan, thu hút hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Những màn thả đèn trời đồng loạt cùng hoạt động thả Krathong trên sông Ping đã trở thành hình ảnh biểu tượng của mùa lễ hội tại thành phố này.