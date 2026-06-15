Máy bay chở người nhảy dù rơi xuống cánh đồng ở Mỹ

ANTD.VN - Cảnh sát Mỹ thông báo, 12 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở bang Missouri, miền Trung Tây nước Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 14-6 gần Sân bay Butler Memorial ở hạt Bates, phía Nam thành phố lớn nhất của bang này là Kansas City.

“Các cảnh sát đang có mặt tại hiện trường hỗ trợ Sở Cảnh sát Butler và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bates trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc gần Sân bay Butler Memorial”, Cảnh sát Đường cao tốc bang Missouri đăng thông tin trên mạng xã hội X.

“Hiện tại, các báo cáo cho biết tất cả những người trên máy bay (tổng cộng 12 người) đã thiệt mạng”, thông báo cho biết thêm.

Trung sĩ Justin Ewing thuộc Cảnh sát Đường cao tốc bang Missouri cho biết máy bay đang chở người nhảy dù. Ông nói rằng, lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhận được cuộc gọi thông báo về một chiếc máy bay bị rơi và bốc cháy vào khoảng 11h30 (giờ địa phương) hôm 14-6. Họ đã dập tắt được đám cháy ngay sau vụ tai nạn, ông nói và mô tả hiện trường là “kinh hoàng”.

“Máy bay rơi xuống cánh đồng cạnh sân bay”, Trung sĩ Ewing nói. Danh tính của những người thiệt mạng chưa được công bố.

Ông Ewing cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn.