Tổng thống Trump điện đàm với ông Putin và ông Zelensky đúng ngày sinh nhật 80 tuổi

ANTD.VN - Ngày 14-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhà lãnh đạo Nga chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump và thảo luận về quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ, theo Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong cuộc điện đàm kéo dài chưa đầy 1 giờ, ông Trump một lần nữa kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yri Ushakov cho biết.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ thăm Nga một lần nữa trong tương lai gần, ông Ushakov cho hay.

Tổng thống Putin nói với ông Trump rằng nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn gặp mặt, ông ấy nên đến Matxcơva - một lời đề nghị mà ông Zelensky liên tục từ chối.

Trong một diễn biến khác, hôm 14-6, Tổng thống Ukraine cho biết ông cũng đã có cuộc điện đàm với ông Trump, trong đó ông chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ. “Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận khá chi tiết về nhiều vấn đề quan trọng - hòa bình chắc chắn là một trong số đó”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi nhất trí sẽ thảo luận thêm trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh G7”, ông Zelensky nói thêm, đề cập đến cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Pháp.