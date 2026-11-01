Tập huấn bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026

ANTD.VN - Nhằm nâng cao kỹ năng bơi, khả năng xử lý tình huống và năng lực tham gia cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước, Công an phường Bạch Mai phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 9 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lớp huấn luyện bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026 cho 100% cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai.

Tại lớp huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ thuật bơi phục vụ cứu nạn, cứu hộ; trong đó tập trung vào kỹ năng cứu người bị đuối nước, thực hành hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Công an phường Bạch Mai phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 9 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lớp huấn luyện bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026 cho 100% cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai.

Thông qua chương trình huấn luyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao thể lực, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng thực hành và khả năng ứng phó với các tình huống đuối nước, tai nạn dưới nước, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Lớp tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai. Việc luyện tập bơi lội thường xuyên giúp rèn luyện thân thể, tăng cường sự dẻo dai, cải thiện khả năng hoạt động của hệ hô hấp và tim mạch.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, sức khỏe, kỹ năng cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa, ứng phó và tham gia cứu hộ, cứu nạn trong những tình huống thực tế.