Quyết liệt giải tỏa điểm kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng

ANTD.VN - Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, Công an xã Mê Linh, Hà Nội cùng các lực lượng chức năng triển khai giải pháp xử lý điểm kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng, góp phần lập lại trật tự đô thị, xây dựng địa bàn văn minh, kỷ cương.

Điểm kinh doanh tự phát đã được giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu sau nhiều năm bị người dân chiếm dụng làm "chợ cóc"

Chủ động triển khai, kiên quyết lập lại trật tự đô thị

Theo Trung tá Hồ Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an xã Mê Linh: “Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội và kế hoạch của UBND xã Mê Linh về giải quyết các điểm nghẽn trong công tác quản lý trật tự đô thị, Công an xã Mê Linh đã chủ động phối hợp triển khai các biện pháp xử lý, giải tỏa điểm kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận để các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ công trình, di dời vật dụng vi phạm, không tiếp tục họp chợ tại khu vực công cộng”.

Việc xử lý các điểm kinh doanh tự phát là một trong những nhiệm vụ nhằm khắc phục những tồn tại về trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, bảo đảm trật tự, kỷ cương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại xã Mê Linh, để giải quyết tình trạng kinh doanh tự phát ở thôn Do Thượng, chính quyền địa phương đã triển khai các kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm của các lực lượng chức năng với yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Khi chưa được giải tỏa việc kinh doanh gây ảnh hưởng đến TTĐT

Cụ thể, việc tổ chức giải tỏa được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 373 ngày 26/12/2025 về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/12/2025 của UBND xã Mê Linh về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 5/1/2026 về thực hiện văn minh đô thị, duy trì giải tỏa các hoạt động kinh doanh tự phát trên địa bàn xã năm 2026.

Bám sát các kế hoạch trên, Công an xã Mê Linh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ kinh doanh tại thôn Do Thượng chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm không gian công cộng để tổ chức mua bán tự phát. Đây là giải pháp cần thiết nhằm từng bước khắc phục tình trạng kinh doanh không đúng địa điểm, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Phạm vi giải tỏa tập trung vào các quầy bán hàng, lều bạt, biển hiệu, bàn ghế và đồ dùng phục vụ hoạt động kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng. Các hộ dân liên quan được yêu cầu chủ động tháo dỡ, di dời tài sản, biển hiệu, bàn ghế, phương tiện vi phạm trước thời hạn quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hiện đã không còn cảnh kinh doanh chiếm dụng không gian chung, trả lại mỹ quan thông thoáng cho người dân

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an xã Mê Linh chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc giải tỏa, từ đó tự giác chấp hành, không tiếp tục họp chợ tại điểm công cộng này. Việc giải quyết vi phạm không chỉ nhằm thu dọn những quầy hàng, vật dụng gây cản trở mà còn hướng tới thay đổi thói quen kinh doanh tự phát, hình thành ý thức tôn trọng không gian chung và chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Kết hợp tuyên truyền, vận động với duy trì kết quả sau giải tỏa

Thực tế cho thấy, để xử lý hiệu quả các điểm kinh doanh tự phát, bên cạnh việc tổ chức giải tỏa, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện kiên trì, thường xuyên. Nếu chỉ giải tỏa trước mắt mà thiếu biện pháp duy trì, tình trạng họp chợ, bày bán hàng hóa tại khu vực công cộng có thể tái diễn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý trật tự đô thị.

Nhận thức rõ yêu cầu này, Công an xã Mê Linh phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm thông báo của UBND xã, tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm, di chuyển hàng hóa và vật dụng, trả lại không gian công cộng. Quá trình triển khai hướng tới sự đồng thuận của người dân, đồng thời đề cao trách nhiệm của từng hộ trong việc giữ gìn trật tự, kỷ cương và cảnh quan chung.

Lực lượng Công an xã Mê Linh kiên quyết xử lý vi phạm

UBND xã Mê Linh yêu cầu các hộ kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng không để tái diễn vi phạm, không hình thành thêm điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Đối với những trường hợp không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ tổ chức xử lý theo đúng quy định của pháp luật; các hộ vi phạm phải tự chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do không tự giác tháo dỡ theo yêu cầu.

Cùng với công tác giải tỏa, việc duy trì kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện những dấu hiệu tái vi phạm có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở để bảo đảm kết quả xử lý được duy trì lâu dài, tránh tình trạng tái lấn chiếm, tái lập các quầy hàng tự phát tại khu vực đã được giải tỏa. Trong đó, vai trò chủ động của lực lượng Công an xã thể hiện ở việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền, bám sát địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở và tham gia xử lý các hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ.

Khu vực đã giải tỏa sau nhiều năm "chợ cóc" chiếm dụng gây ảnh hưởng đến TTĐT

Mục tiêu đặt ra không chỉ là giải quyết một điểm kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng, mà còn tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, từng bước thay đổi nhận thức và thói quen cũ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi mỗi hộ kinh doanh tự giác chấp hành, mỗi người dân có ý thức giữ gìn không gian chung, công tác bảo đảm trật tự đô thị sẽ có nền tảng vững chắc để duy trì hiệu quả.

Với sự chủ động phối hợp của Công an xã Mê Linh và chính quyền địa phương, việc giải tỏa điểm kinh doanh tự phát tại thôn Do Thượng được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, gắn tuyên truyền, vận động với xử lý theo quy định. Qua đó, góp phần xây dựng xã Mê Linh ngày càng khang trang, sạch đẹp, bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, vì môi trường sống an toàn và chất lượng hơn cho nhân dân.