Phối hợp chặt chẽ với cán bộ cơ sở để xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép

ANTD.VN - Trước tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép xuất hiện tại nhiều ngõ phố, khu dân cư, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, bóc gỡ và ứng dụng camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.

Thực tế cho thấy, tại nhiều ngõ phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo dịch vụ lên cột điện, tường nhà, cửa cuốn, thân cây xanh và các công trình công cộng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Các nội dung quảng cáo thường liên quan đến dịch vụ sửa chữa, thông tắc, cho vay, tuyển dụng và nhiều loại hình kinh doanh khác.

Rất nhiều những tờ rơi, quảng cáo, rao vặt như thế này được dán lên tường các tuyến phố, gây mất mỹ quan đô thị

Việc dán, treo quảng cáo không đúng quy định không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến diện mạo các tuyến phố, ngõ xóm mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Trước thực trạng trên, Công an phường Cửa Nam đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng chức năng phối hợp triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm chấn chỉnh, xử lý tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn.

Trong đó, lực lượng Công an phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến phố, ngõ, ngách, khu dân cư; tiến hành bóc gỡ, xóa bỏ các tờ rơi, nội dung quảng cáo sai quy định trên cột điện, tường nhà, cây xanh và công trình công cộng. Công tác kiểm tra, xử lý được gắn với việc duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Công an phường Cửa Nam cùng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đi bóc gỡ từng tờ rơi, quảng cáo

Cùng với việc trực tiếp bóc gỡ, xóa bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm, Công an phường Cửa Nam chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh và xử lý hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, việc khai thác hệ thống camera giám sát được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp dán, treo quảng cáo trái phép, phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Qua đó, từng bước chuyển từ việc chỉ khắc phục hậu quả, làm sạch địa bàn sang chủ động phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng tái diễn.

Điển hình, ngày 20/10/2026, thông qua hệ thống camera giám sát, Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và xử phạt một trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo với số tiền 15.000.000 đồng.

Kết quả này cho thấy vai trò của việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý địa bàn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, Công an phường Cửa Nam đồng thời đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự đô thị và hoạt động quảng cáo đến các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh và nhân dân.

Hy vọng mỗi người dân sẽ có ý thức chấp hành, không dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt, cùng chung tay xây dựng địa bàn văn minh, sạch đẹp

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của việc dán, treo quảng cáo trái phép đối với cảnh quan, môi trường đô thị.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an phường khuyến khích các cơ quan, cơ sở kinh doanh và người dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, không tự ý dán, treo quảng cáo, rao vặt tại các vị trí không được phép; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Đồng thời, vận động người dân chủ động phát hiện, phản ánh đến cơ quan chức năng những trường hợp cố tình vi phạm, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan tại nơi sinh sống.

Thời gian tới, Công an phường Cửa Nam tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, duy trì việc bóc gỡ quảng cáo trái phép, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là những trường hợp tái phạm. Công tác tuyên truyền, vận động cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân với việc giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.

Để xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng tình, hưởng ứng và ý thức tự giác của mỗi người dân.

Mỗi cá nhân, tổ chức cần nghiêm túc chấp hành quy định về quảng cáo, rao vặt; không dán, treo quảng cáo tùy tiện tại ngõ phố, khu dân cư và các công trình công cộng. Chung tay thực hiện tốt những nội dung trên chính là góp phần xây dựng phường Cửa Nam nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.