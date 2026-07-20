Ấn Độ: Bê bối biển thủ tiền công đức đền Ram khiến người dân phẫn nộ

ANTD.VN - Vụ bê bối biển thủ tiền công đức tại đền thờ thần Ram, thành phố Ayodhyađang khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên những nghi nhờ về tính minh bạch trong quản lý tài chính tại các cơ sở tôn giáo.

Đền Ram nổi tiếng ở Ayodhya, Ấn Độ

Tháng 6 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 8 người chịu trách nhiệm quản lý và kiểm đếm tiền công đức tại ngôi đền Hindu linh thiêng này.

Dù giới chức chưa công bố con số chính thức, truyền thông sở tại ước tính số tiền bị chiếm đoạt có thể lên tới 30 triệu rupee (khoảng 314.000 USD). Các nghi phạm đã lợi dụng quy trình kiểm đếm lỏng lẻo và sơ hở trong hệ thống giám sát để trục lợi.

Vụ việc gây rúng động bởi đền Ram là một trong những biểu tượng tôn giáo nổi tiếng của Ấn Độ, thu hút trung bình 90.000 lượt khách hành hương mỗi ngày kể từ khi được Thủ tướng Narendra Modi khánh thành vào năm 2024.

Trước đó, chiến dịch quyên góp xây dựng ngôi đền này đã huy động được khoảng 341 triệu USD từ các tín đồ trên khắp cả nước.

Đây không phải lần đầu tiên các điểm hành hương lớn tại Ấn Độ dính bê bối tài chính. Nhiều vụ việc tương tự từng xảy ra tại đền Badrinath hay Tirumala Tirupati Devasthanams - một trong những quỹ đền thờ giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 31 tỷ USD.

Theo công ty tư vấn IMARC, thị trường tâm linh và tôn giáo của Ấn Độ đạt giá trị tới 70,14 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 135,41 tỷ USD vào năm 2034.

Trước thực trạng các cơ sở tôn giáo đang vận hành với dòng tiền khổng lồ không kém gì các tập đoàn lớn, các chuyên gia pháp lý và nhà hoạt động xã hội tại Ấn Độ kêu gọi Chính phủ xây dựng một khung pháp lý quốc gia đồng nhất.

Thay vì quản lý lỏng lẻo như hiện tại, các đền thờ cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát tài chính nghiêm ngặt như: số hóa hệ thống kế toán, bắt buộc xuất hóa đơn, lắp đặt camera giám sát chặt chẽ và có sự kiểm toán độc lập để lấy lại niềm tin của người dân.