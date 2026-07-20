Thủ tướng Hungary đề cử Đại kiện tướng cờ vua Judit Polgar làm Tổng thống

ANTD.VN - Thủ tướng Hungary Peter Magyar ngày 20-7 thông báo sẽ có cuộc gặp chính thức với Đại kiện tướng cờ vua huyền thoại Judit Polgar để đề nghị bà đảm nhận cương vị Tổng thống tiếp theo của quốc gia này.

Bà Judit Polgar

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook cá nhân, Thủ tướng Peter Magyar đã dành những lời trân trọng nhất để mô tả về nữ kỳ thủ huyền thoại. Ông khẳng định Judit Polgar là hình mẫu "đồng nghĩa với tài năng và lòng kiên trì".

"Đất nước chúng ta đang cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị Tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Ghế Tổng thống đại diện cho hình thức phụng sự cao cả nhất, và tôi sẽ xem đó là một vinh hạnh lớn nếu bà Polgar chấp nhận lời đề cử này" - Thủ tướng Peter Magyar chia sẻ.

Bà Judit Polgar sinh năm 1976 tại Budapest. Bà được xem là nữ kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế và từng 5 lần giành chức vô địch tại các kỳ Thế vận hội Cờ vua. Sự nghiệp lẫy lừng và uy tín quốc tế của bà được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho chính trường Hungary.

Việc đề cử nhân sự cấp cao này diễn ra ngay sau một thay đổi lớn trên chính trường Hungary. Ngày 18-7 vừa qua, đương kim Tổng thống Hungary Tamas Sulyok đã chính thức ký thông qua sửa đổi hiến pháp lần thứ 17 của đất nước. Việc ký kết này đồng thời kích hoạt quy trình chấm dứt nhiệm kỳ người đứng đầu nhà nước của ông Sulyok.