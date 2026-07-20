Tàu bốc cháy ở Eo biển Hormuz do trúng vật thể lạ

ANTD.VN - Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo một tàu đã bị bốc cháy ngoài khơi bờ biển Oman ở Eo biển Hormuz do trúng vật thể lạ.

Tàu thuyền tại Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

UKMTO cho biết, thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu an toàn và được một tàu kéo giải cứu. Đám cháy vẫn chưa được dập tắt và con tàu hiện đang trôi dạt.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai tàu chở dầu đã bị nổ tung sau khi cố gắng đi qua tuyến đường phía Nam của eo biển. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu IRGC có đang ám chỉ đến con tàu nêu trên hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran đang sử dụng Eo biển Hormuz như một đòn bẩy trong cuộc xung đột diễn ra ở Trung Đông và các quốc gia khác cần tăng cường gây sức ép để bảo vệ hoạt động vận tải biển toàn cầu.

“Rõ ràng Iran - ít nhất là một số người ở Iran - muốn kiểm soát eo biển và sử dụng điều đó như một đòn bẩy chống lại thế giới”, ông Marco Rubio nói với các phóng viên, “Mỹ sẽ và tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo vệ hoạt động vận tải biển toàn cầu, nhưng các quốc gia khác cần bắt đầu chung tay hỗ trợ - dù là về trang thiết bị hay tài chính - để giúp gánh vác gánh nặng đó”.

Theo trích dẫn của hãng thông tấn AFP, khi được hỏi liệu vẫn còn giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang leo thang hay không, ông Rubio nói: “Tôi nghĩ chúng tôi luôn sẵn sàng cho ngoại giao. Nó phải thực sự hiệu quả. Nó phải là một thỏa thuận mà họ sẵn sàng tuân thủ”.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp mở các cuộc tấn công. CENTCOM cho biết các cuộc tấn công nhằm “làm suy yếu” khả năng tấn công các tàu thương mại của Iran ở Eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Tasnim, tên lửa Mỹ đã tấn công một số thành phố Iran vào sáng sớm 20-7. Những tiếng nổ được nghe thấy ở Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr và Bandar Imam Khomeini. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait và phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào máy bay Mỹ tại sân bay Aqaba ở Jordan.