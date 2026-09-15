Quy định mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh chính thức có hiệu lực

ANTD.VN - Quy định mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh đã chính thức có hiệu lực vào ngày 15-9-2026.

Ảnh minh họa: NHK

Chính phủ Trung Quốc cho biết mục tiêu của quy định là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển.

Theo quy định mới, nhà chức trách có thể cấm công dân Trung Quốc xuất cảnh nếu những người này vi phạm các quy định về nhập khẩu và xuất khẩu công nghệ. Chính phủ Trung Quốc cho biết, việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp đã gây tổn hại đến an toàn công nghiệp và công nghệ.

Các nhà quan sát cho biết, Bắc Kinh dường như muốn ngăn chặn công nghệ tiên tiến bị đưa ra nước ngoài bằng cách áp dụng các hạn chế đi lại đối với những người có kỹ năng chuyên môn cao.

Theo quy định, người nhập cảnh hoặc xuất cảnh phải hợp tác khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử để xác minh.

Công dân nước ngoài cung cấp thông tin giả trong quá trình xin thị thực hoặc làm thủ tục kiểm soát nhập cảnh có thể bị cấm nhập cảnh Trung Quốc trong 5 năm.