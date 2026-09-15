Dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976 / 6-8-2026), chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Lễ đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, ngày 14-9-2026

Tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9-2026. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Tháng 6-2013, Việt Nam và Thái Lan trở thành hai nước đầu tiên trong khối ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với nhau. Tiếp đó, năm 2015, hai bên nâng quan hệ lên thành Đối tác chiến lược tăng cường. Đến tháng 5-2025, mối quan hệ này tiếp tục được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tập trung vào 3 trụ cột: đối tác vì hòa bình bền vững, đối tác vì phát triển bền vững và đối tác vì tương lai bền vững. Theo đó, hợp tác chính trị được đẩy mạnh thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao. Nổi bật nhất gần đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29-5-2026. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á.

Trên nền tảng tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy chính trị cao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Hai nước đang thúc đẩy triển khai Chiến lược “Ba kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hợp tác quốc phòng - an ninh, du lịch, giáo dục, lao động và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Về đầu tư, Thái Lan có 813 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và thứ 2 trong ASEAN, sau Singapore. Việt Nam hiện có 23 dự án tại Thái Lan với tổng vốn đăng ký gần 55,5 triệu USD.

Về du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón khoảng 230 nghìn lượt khách Việt Nam, trong khi Việt Nam đón khoảng 223 nghìn lượt khách Thái Lan. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác hoặc kết nghĩa với các địa phương Thái Lan. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan với hơn 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc trên khắp các địa phương của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc.

Hình mẫu của quan hệ Việt - Thái với các cơ chế như nội các chung, “Ba kết nối” có thể là mô hình tham khảo của việc phát triển một mạng lưới quan hệ giữa các quốc gia tầm trung nhằm giảm thiểu rủi ro và sự bất định của cạnh tranh nước lớn, cũng như trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đói nghèo…

Chương mới trong quan hệ cho 50 năm tiếp theo

Không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này, chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam tạo dấu mốc quan trọng vì nó mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước trong 50 năm tiếp theo. Nếu như 50 năm qua là chặng đường hai nước xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và từng bước nâng cấp quan hệ, thì 50 năm tới cần là giai đoạn hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ gắn kết và tin cậy ngày càng cao.

Trong chuyến thăm Thái Lan vào tháng 5 - 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan năm 2026 và phát biểu nhấn mạnh rằng nếu quan hệ chính trị tạo nền tảng tin cậy thì hợp tác kinh tế phải tạo động lực phát triển. Nếu chính phủ hai nước mở đường thì doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh thế giới bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng, chuỗi cung ứng được sắp xếp lại, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh năng lượng đang định hình lại lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia, Việt Nam và Thái Lan cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ. Ở đó, hai nước không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN, năng lực tự cường của ASEAN và cùng đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Nhìn về tương lai, Việt Nam và Thái Lan có thể hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đầu tiên là kinh tế số và chuỗi cung ứng, lĩnh vực mà hai nước là hai đối tác có tính bổ trợ cao. Đặc biệt với việc ASEAN đang thúc đẩy Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) - lĩnh vực được dự báo có thể đạt quy mô khoảng 1.000 tỉ USD vào năm 2030, hai nước hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu trong việc xây dựng không gian kinh tế số khu vực.

Tiếp đó là lĩnh vực an ninh phi truyền thống và khuôn khổ hợp tác Mê Kông - Lan Thương. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, hợp tác giữa hai nước có thể mở rộng sang xây dựng khả năng chống chịu chiến lược trước các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, an ninh mạng và tội phạm xuyên quốc gia. Trong khuôn khổ Hợp tác Mê Kông - Lan Thương, Việt Nam ở vị trí hạ nguồn chịu nhiều tác động nhất, do đó có lợi ích rõ ràng trong việc có tiếng nói lớn hơn về xây đập và sử dụng nguồn nước thượng nguồn. Mê Kông chính là không gian mà Việt Nam và Thái Lan có thể đạt được nhiều hơn cùng nhau.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cũng là lĩnh vực mà cả hai nước đều đang theo đuổi nên có thể phối hợp trong phát triển năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, quản trị AI và thương mại điện tử. Nếu ASEAN muốn nâng cao khả năng chống chịu trong dài hạn thì không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế truyền thống mà phải đầu tư vào năng lực công nghệ, quản trị số và phát triển bền vững. Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình này.

Hợp tác hai nước cũng cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh bổ trợ về nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, du lịch và dịch vụ, hai bên có thể kết nối sâu hơn sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.