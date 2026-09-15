Một binh sĩ Anh tử vong ở Ukraine

Anh chỉ thừa nhận một số lượng nhỏ quân nhân nước này chính thức phục vụ tại Ukraine. Ảnh minh họa: ITV Anglia

Trong tuyên bố trên nền tảng X, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân nhân này đã thiệt mạng trong một “vụ tai nạn giao thông đường bộ” hôm 12-9. Gia đình của người lính, không được nêu tên, đã được thông báo.

Các hãng truyền thông của Anh đưa tin, cái chết của binh sĩ này không được cho là do bất kỳ hành động thù địch nào gây ra. Hiện vẫn chưa rõ người này phục vụ ở đâu hoặc đảm nhận vai trò gì.

Đây là lần thứ hai Anh xác nhận cái chết của binh sĩ nước này tại Ukraine. Hồi tháng 12 năm ngoái, một lính dù Anh đã thiệt mạng trong vụ việc mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là “tai nạn bi thảm” trong chuyến bay thử nghiệm máy bay không người lái mới của Ukraine.

Là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine, Anh chỉ thừa nhận một số lượng nhỏ quân nhân nước này chính thức phục vụ tại Ukraine. London cho biết họ chủ yếu cung cấp an ninh cho các nhân viên ngoại giao và hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua huấn luyện, tư vấn chiến lược, hậu cần và chia sẻ thông tin tình báo.

Moscow từ lâu đã bác bỏ cách London mô tả vai trò của mình chỉ giới hạn ở việc huấn luyện và hỗ trợ, cáo buộc Anh trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự của Ukraine. Giới chức Nga cho rằng các chuyên gia Anh giúp Kiev lên kế hoạch tấn công, vận hành các loại vũ khí hiện đại của phương Tây, chuẩn bị các nhiệm vụ phá hoại và phối hợp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Moscow cảnh báo rằng các quân nhân, thiết bị và cơ sở vật chất của Anh ở Ukraine và những nơi khác có thể bị coi là mục tiêu hợp pháp nếu chúng được sử dụng cho các cuộc tấn công vào Nga.