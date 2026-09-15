Mỹ lần đầu tiên xác nhận triển khai vũ khí tác chiến trên quỹ đạo

ANTD.VN - Mỹ xác nhận đã triển khai một loại vũ khí trong quỹ đạo Trái đất. Đây là lần đầu tiên Washington công khai thừa nhận sở hữu năng lực tác chiến tấn công ngoài không gian.

Lực lượng Không gian Mỹ theo dõi màn hình điều khiển và chỉ huy tác chiến không gian tại Trung tâm Điều hành Không gian liên hợp ở Căn cứ Không gian Vandenberg, California, ngày 28-5-2026

Thông tin được Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink công bố tại Hội nghị Air, Space and Cyber Conference ngày 14-9.

Theo ông Meink, loại vũ khí "đang hoạt động trên quỹ đạo" này được triển khai nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hành động thù địch ngày càng gia tăng trong không gian.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ không tiết lộ đây là loại vũ khí gì, thời điểm được đưa lên quỹ đạo cũng như các tính năng kỹ thuật cụ thể.

Tuyên bố cho thấy Washington đã chuyển từ giai đoạn phát triển năng lực tác chiến không gian sang triển khai thực tế.

Quân đội Mỹ nhiều năm qua liên tục cảnh báo về các chương trình chống vệ tinh của Nga và Trung Quốc.

Theo đánh giá của lực lượng Không gian Mỹ, cả hai nước này đều đang phát triển các năng lực có thể gây nhiễu, làm suy giảm hoặc phá hủy vệ tinh đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột.

Các binh sĩ thuộc phi đội Space Delta 5, lực lượng Không gian Mỹ giám sát các máy trạm máy tính tại Căn cứ Không gian Vandenberg, California

Không gian đang trở thành mặt trận cạnh tranh quân sự mới giữa các cường quốc. Đầu năm nay, các nguồn tin phương Tây cho biết hai vệ tinh Nga bị nghi đã chặn thu liên lạc của nhiều vệ tinh châu Âu.

Trước đó, năm 2024, Mỹ cũng cáo buộc Nga phóng một vệ tinh có khả năng mang theo hệ thống chống vệ tinh, dù Matxcơva không bình luận về thông tin này.

Việc Mỹ thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo được xem là bước phát triển đáng chú ý trong quá trình quân sự hóa không gian.

Hiện Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 chỉ cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quỹ đạo, nhưng không cấm các loại vũ khí thông thường hoặc hệ thống chống vệ tinh.

Năm 2024, Nhà Trắng đã ký sắc lệnh nhấn mạnh vai trò của lực lượng Không gian Mỹ không chỉ trong phòng thủ mà còn thực hiện các hoạt động tấn công khi cần thiết.

Không gian đồng thời được xác định là một cấu phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Washington đang theo đuổi.