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Có thể mất nhiều tuần để khôi phục đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Một đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia đã bị hư hại trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái, được cho là xuất phát từ nước láng giềng Iraq. Mỹ hiện quy trách nhiệm cho Iran, trong khi Tehran phủ nhận liên quan.

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Ảnh vệ tinh ngày 13-9 cho thấy một trạm bơm trên tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia bị hư hại sau vụ tấn công. Ảnh: AFP

Hãng Reuters công bố ảnh vệ tinh cho thấy đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia bị hư hại sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm thứ Năm tuần trước.

Ảnh chụp từ tháng 10 năm ngoái cho thấy nhiều công trình trong mạng lưới đường ống, còn ảnh chụp vào ngày 13-9 cho thấy mức độ thiệt hại lớn. Hãng tin AP hôm 14-9 dẫn lời các quan chức cho biết việc khôi phục có thể mất “từ 3 đến 5 tuần”.

Đường ống này vận chuyển dầu thô của Saudi Arabia ra phía Biển Đỏ. Đây là tuyến xuất khẩu quan trọng giúp tránh Eo biển Hormuz và trong vài tháng gần đây đã vận chuyển khoảng 5% nguồn cung dầu toàn cầu.

Ngày 12-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Người phát ngôn Esmaeil Baghaei của Bộ Ngoại giao Iran hôm 14-9 phủ nhận liên quan và cáo buộc Mỹ “bịa đặt thông tin sai lệch” làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Theo NHK

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Từ khóa:

#đường ống dẫn dầu #Saudi Arabia #thiết bị bay không người lái

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