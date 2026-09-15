Lực lượng Houthi kiểm soát thêm hai đảo chiến lược trên Biển Đỏ

Houthi tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát tại khu vực ven Biển Đỏ sau khi giành được cảng Mokha và một số vị trí chiến lược khác trong những ngày gần đây.
Việc kiểm soát hai đảo Hanish được đánh giá giúp lực lượng này tăng cường năng lực giám sát và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab el-Mandeb.
Tuyến đường biển này hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ảrập Xêút trong bối cảnh lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn bởi xung đột khu vực.
Các chuyên gia nhận định việc Houthi mở rộng hiện diện tại Biển Đỏ có thể gia tăng áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục xấu đi. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết gần 94.000 người đã phải sơ tán kể từ khi giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ leo thang trong tháng này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng ghi nhận hơn 500 người thiệt mạng chỉ trong một tuần tính đến ngày 12-9.