Lực lượng Houthi kiểm soát thêm hai đảo chiến lược trên Biển Đỏ

ANTD.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 15-9-2026 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hai đảo chiến lược Greater Hanish và Lesser Hanish trên Biển Đỏ, mở rộng khả năng tác động tới tuyến hàng hải đi qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.

Bản đồ cho thấy lực lượng Houthi kiểm soát lãnh thổ gần eo biển Bab el-Mandeb (Ảnh đồ họa của AP)

Houthi tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát tại khu vực ven Biển Đỏ sau khi giành được cảng Mokha và một số vị trí chiến lược khác trong những ngày gần đây.

Việc kiểm soát hai đảo Hanish được đánh giá giúp lực lượng này tăng cường năng lực giám sát và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab el-Mandeb.

Tuyến đường biển này hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ảrập Xêút trong bối cảnh lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn bởi xung đột khu vực.

Lực lượng Houthi hộ tống một đoàn xe chở tù nhân được trả tự do ở Mokha trên đường đến Sanaa, Yemen ngày 12-9-2026, sau khi lực lượng Houthi chiếm được thành phố cảng Biển Đỏ

Các chuyên gia nhận định việc Houthi mở rộng hiện diện tại Biển Đỏ có thể gia tăng áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục xấu đi. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết gần 94.000 người đã phải sơ tán kể từ khi giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ leo thang trong tháng này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng ghi nhận hơn 500 người thiệt mạng chỉ trong một tuần tính đến ngày 12-9.